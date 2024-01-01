На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Фальчуком

У Колківській громаді на Волині завтра, 9 лютого, проведуть в останню путьПро це у фейсбуці повідомляє Колківська селищна рада.У Колках завтра об 11:00 зустрічатимуть траурний кортеж із тілом Захисника Фальчука Миколи Івановича.Маршрут кортежу: Колки (АЗС CHIPPO) – поворот на село Красноволя та далі на село Матейки до домівки Героя.Поховання відбудеться завтра, 9 лютого, в селі Матейки. Орієнтовно об 11:30 – заупокійна літія біля будинку, де жив Микола, та чин похорону у місцевому храмі.«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам’ять Герою!» - зазначили у селищній раді.