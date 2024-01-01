На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Фальчук
Сьогодні, 20:42
На Донеччині під час артилерійського обстрілу загинув солдат Микола Іванович Фальчук з Колківської громади.
Про це інформує Колківська селищна об'єднана територіальна громада у Фейсбуці.
Відомо, що захисник був 1984 р.н., житель с. Матейки, Красновільського старостинського округу.
«31 січня 2024 року під час артилерійського обстрілу виконуючи бойове завдання загинув поблизу Бахмутського району. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави», – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Колківська селищна об'єднана територіальна громада у Фейсбуці.
Відомо, що захисник був 1984 р.н., житель с. Матейки, Красновільського старостинського округу.
«31 січня 2024 року під час артилерійського обстрілу виконуючи бойове завдання загинув поблизу Бахмутського району. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави», – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нардепка Безугла вийшла з партії «Слуга народу»
Сьогодні, 21:44
На Волині водій рейсового автобуса зібрав колекцію шевронів
Сьогодні, 21:14
На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Фальчук
Сьогодні, 20:42
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Васевич
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00