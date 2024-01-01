На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Фальчук

Микола Іванович Фальчук з Колківської громади.



Про це інформує Колківська селищна об'єднана територіальна громада у Фейсбуці.



Відомо, що захисник був 1984 р.н., житель с. Матейки, Красновільського старостинського округу.



«31 січня 2024 року під час артилерійського обстрілу виконуючи бойове завдання загинув поблизу Бахмутського району. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави», – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині під час артилерійського обстрілу загинув солдатз Колківської громади.Про це інформує Колківська селищна об'єднана територіальна громада у Фейсбуці.Відомо, що захисник був 1984 р.н., житель с. Матейки, Красновільського старостинського округу.«31 січня 2024 року під час артилерійського обстрілу виконуючи бойове завдання загинув поблизу Бахмутського району. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави», – йдеться в повідомленні.

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