На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Фальчук

На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Фальчук
На Донеччині під час артилерійського обстрілу загинув солдат Микола Іванович Фальчук з Колківської громади.

Про це інформує Колківська селищна об'єднана територіальна громада у Фейсбуці.

Відомо, що захисник був 1984 р.н., житель с. Матейки, Красновільського старостинського округу.

«31 січня 2024 року під час артилерійського обстрілу виконуючи бойове завдання загинув поблизу Бахмутського району. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави», – йдеться в повідомленні.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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