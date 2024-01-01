Нардепка Безугла вийшла з партії «Слуга народу»

Народна депутаткавийшла з партії "Слуга народу". Відповідну заяву задовольнила голова партіїПро це Безугла повідомила у Facebook 6 лютого."Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії "Слуга народу", - написала депутатка.Безугла додала, що була членом Політичної ради партії, головою комітету національної безпеки та оборони в Політраді, членом Політичної ради Київського осередку, а також відповідала за весь Оболонський район та, зокрема, за офіс партії на Оболоні."В партії не відбувається майже нічого, всі самі по собі, і як голова Олена Шуляк не полірувала би картинку, ділу то не допоможе. Бо це – пускати конфеті в обличчя, прикриваючи пустоту… Все ж вважаю, "Слуга Народу" – не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але патрія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці", – написала вона.На думку Безуглої, в Україні партії, які проходять до парламенту, – це завжди разові лідерські проєкти, прокладки."Потім обставини змінюються, прокладки перефарбовують під тих же самих лідерів / спонсорів в іншому стилі, і полуфабрикат переживає ще один політичний цикл... Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовий, Зеленський, Вакарчук…", – зазначила вона.Депутатка повідомила, що попри те, що покидає партію Володимира Зеленського, продовжить його підтримувати."Зі свого боку буду і далі докладати зусиль, аби правди і свідомого ставало більше. Президента підтримую", – написала Безугла.