Внаслідок важкої хвороби помер воїн з Волині

Віктора Каліновського.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



У середу, 7 лютого, громада попрощається з військовим.



О 12:00 біля будинку Віктора за адресою: селище Благодатне, вулиця Калинова, 17/2 розпочнеться панахида.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок важкої хвороби зупинилося серце Захисника з Волині, жителя селища БлагодатнеПро це повідомив міський голова НововолинськаУ середу, 7 лютого, громада попрощається з військовим.О 12:00 біля будинку Віктора за адресою: селище Благодатне, вулиця Калинова, 17/2 розпочнеться панахида.

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