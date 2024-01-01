Внаслідок важкої хвороби помер воїн з Волині
Сьогодні, 22:15
Внаслідок важкої хвороби зупинилося серце Захисника з Волині, жителя селища Благодатне Віктора Каліновського.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
У середу, 7 лютого, громада попрощається з військовим.
О 12:00 біля будинку Віктора за адресою: селище Благодатне, вулиця Калинова, 17/2 розпочнеться панахида.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
У середу, 7 лютого, громада попрощається з військовим.
О 12:00 біля будинку Віктора за адресою: селище Благодатне, вулиця Калинова, 17/2 розпочнеться панахида.
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