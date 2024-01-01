Внаслідок важкої хвороби помер воїн з Волині

Внаслідок важкої хвороби помер воїн з Волині
Внаслідок важкої хвороби зупинилося серце Захисника з Волині, жителя селища Благодатне Віктора Каліновського.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

У середу, 7 лютого, громада попрощається з військовим.

О 12:00 біля будинку Віктора за адресою: селище Благодатне, вулиця Калинова, 17/2 розпочнеться панахида.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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