У місіті на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 22:26
Рятувальники міста Любомль приборкали пожежу житлового будинку.
Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Сьогодні, 6 лютого, о 18:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в місті Любомль на вулиці 1-го травня трапилася пожежа. На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою 4-х водяних стволів загасили пожежу.
Пожежа виникла на покрівлі будинку. В результаті займання пошкоджений дах будівлі, стіни, меблі та речі домашнього вжитку.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації -не має. Причина пожежі – встановлюється.
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Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Сьогодні, 6 лютого, о 18:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в місті Любомль на вулиці 1-го травня трапилася пожежа. На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою 4-х водяних стволів загасили пожежу.
Пожежа виникла на покрівлі будинку. В результаті займання пошкоджений дах будівлі, стіни, меблі та речі домашнього вжитку.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації -не має. Причина пожежі – встановлюється.
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