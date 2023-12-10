У місіті на Волині спалахнув житловий будинок

У місіті на Волині спалахнув житловий будинок
Рятувальники міста Любомль приборкали пожежу житлового будинку.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.

Сьогодні, 6 лютого, о 18:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в місті Любомль на вулиці 1-го травня трапилася пожежа. На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою 4-х водяних стволів загасили пожежу.

Пожежа виникла на покрівлі будинку. В результаті займання пошкоджений дах будівлі, стіни, меблі та речі домашнього вжитку.

Травмованих під час пожежі та її ліквідації -не має. Причина пожежі – встановлюється.

У місіті на Волині спалахнув житловий будинок

У місіті на Волині спалахнув житловий будинок

У місіті на Волині спалахнув житловий будинок

У місіті на Волині спалахнув житловий будинок

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС
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