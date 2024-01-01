Волинський суд виправдав звинувачену у смерті породіллі лікарку

Тетяну Ф., яку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до загибелі 34-річної вагітної жінки. У матеріалах справи йдеться, що лікарку судили через помилкові висновки експертів, які вважали, що смерть пацієнтки настала через патологію організму. Під час дослідження доказів суд встановив, що вагітна померла через травму живота.



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У вироку йдеться, що Тетяна Ф. працює завідувачкою акушерсько-гінекологічного відділення Любомльського ТМО та є лікаркою вищої категорії. У жовтні 2017 року до неї звернулася жінка для амбулаторного спостереження вагітності. Пацієнтка вже двічі народжувала. Сторона обвинувачення вважає, що попри патології у вагітної, лікарка не віднесла її до групи високого ризику й неналежно виконала свої обов'язки. Крім цього, прокурор зазначав, що Тетяна Ф. не скерувала вагітну для встановлення діагнозів.



Обвинувачена не визнала своєї провини й сказала, що не розуміє, чому її судять. Вона зазначила, що за судово-медичним висновком, смерть жінки 12 лютого 2018 року настала через тупу травму живота, розрив селезінки та крововтрати. Тетяна Ф. наголосила, що цього не додали до обвинувального акту.



«Дефекти у наданні медичної допомоги, що ставлять їй у провину, суперечать клінічному випадку з вагітною та всій медичній документації, яку досліджив суд. Всі експерти були одностайними, що медична допомога, яку надавали жінці під час та після пологів, була спрямована на збереження її життя. Зазначені в обвинувальному акті дефекти надання медичної допомоги є надуманими, їх з експертів ніхто не зміг пояснити…», – йдеться у матеріалах справи.



Батько померлої жінки розповів у суді, що наприкінці 2017 року донька погано почувалася, у неї болів живіт. Однак вона не мала жодних застережень для народження дитини. У жінки 9 лютого 2018 року почалася кровотеча, вона потрапила у реанімацію. Свекруха померлої у суді розповіла, що напередодні вагітна послизнулася і вдарилася об ручку дверей. Вона не захотіла звернутися до лікаря.



Згідно з матеріалами справи, прямого зв'язку між діями лікарів і смертю жінки немає. Суд виправдав Тетяну Ф. через відсутність у її діях кримінального правопорушення. Справу розглядала суддя Наталія Жевнєрова. Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд виправдав гінекологиню, яку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до загибелі 34-річної вагітної жінки. У матеріалах справи йдеться, що лікарку судили через помилкові висновки експертів, які вважали, що смерть пацієнтки настала через патологію організму. Під час дослідження доказів суд встановив, що вагітна померла через травму живота.Про це пише Zahid.net У вироку йдеться, що Тетяна Ф. працює завідувачкою акушерсько-гінекологічного відділення Любомльського ТМО та є лікаркою вищої категорії. У жовтні 2017 року до неї звернулася жінка для амбулаторного спостереження вагітності. Пацієнтка вже двічі народжувала. Сторона обвинувачення вважає, що попри патології у вагітної, лікарка не віднесла її до групи високого ризику й неналежно виконала свої обов'язки. Крім цього, прокурор зазначав, що Тетяна Ф. не скерувала вагітну для встановлення діагнозів.Обвинувачена не визнала своєї провини й сказала, що не розуміє, чому її судять. Вона зазначила, що за судово-медичним висновком, смерть жінки 12 лютого 2018 року настала через тупу травму живота, розрив селезінки та крововтрати. Тетяна Ф. наголосила, що цього не додали до обвинувального акту.«Дефекти у наданні медичної допомоги, що ставлять їй у провину, суперечать клінічному випадку з вагітною та всій медичній документації, яку досліджив суд. Всі експерти були одностайними, що медична допомога, яку надавали жінці під час та після пологів, була спрямована на збереження її життя. Зазначені в обвинувальному акті дефекти надання медичної допомоги є надуманими, їх з експертів ніхто не зміг пояснити…», – йдеться у матеріалах справи.Батько померлої жінки розповів у суді, що наприкінці 2017 року донька погано почувалася, у неї болів живіт. Однак вона не мала жодних застережень для народження дитини. У жінки 9 лютого 2018 року почалася кровотеча, вона потрапила у реанімацію. Свекруха померлої у суді розповіла, що напередодні вагітна послизнулася і вдарилася об ручку дверей. Вона не захотіла звернутися до лікаря.Згідно з матеріалами справи, прямого зв'язку між діями лікарів і смертю жінки немає. Суд виправдав Тетяну Ф. через відсутність у її діях кримінального правопорушення. Справу розглядала суддя Наталія Жевнєрова. Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді.

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