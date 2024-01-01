7 лютого на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області Ольга Бузулук (на фото), ексдепутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналістка Ольга Булковська.
Іменинники 7 лютого – Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
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Іменинники 7 лютого – Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
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