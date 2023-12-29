У Луцькому зоопарку виходили кажана, якого виявили у під'їзді багатоповерхівки
Сьогодні, 01:30
Працівники Луцького зоопарку виходили маленького кажана, якого люди знайшли у під'їзді багатоповерхівки на проспекті Відродження.
Тепер рукокрилий ссавець живе на горищі зоопарку.
Про це розповіли на фейсбук-сторінці звіринцю.
Кажана люди знайшли у коридорі над ліфтом, де він збирався зимувати. Як зазначили у зоопарку, він був зовсім маленьким і важив усього 29 грамів. Після його огляду з'ясували, що це особина виду Пергач пізній.
«Нам зателефонував лучанин і повідомив про доволі незвичного сусіда, який замешкав у під'їзді однієї з багатоповерхівок на проспекті Відродження. Як з'ясувалося, місце для зимівлі у коридорі над ліфтом обрав кажан. Аби з тваринкою не сталося неприємностей, ми забрали її. Особина – виду Пергач пізній. Кажан був геть малесенький, коли прибув до зоопарку. Важив 29 грамів. Тож ми спочатку тримали його з можливістю догодовувати», – кажуть у зоопарку.
Коли кажан доріс до ваги у 40 грамів, його переселили на горище зоопарку. Там тварина буде досипати зиму у товаристві ще трьох кажанів виду Руді вечорниці.
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Тепер рукокрилий ссавець живе на горищі зоопарку.
Про це розповіли на фейсбук-сторінці звіринцю.
Кажана люди знайшли у коридорі над ліфтом, де він збирався зимувати. Як зазначили у зоопарку, він був зовсім маленьким і важив усього 29 грамів. Після його огляду з'ясували, що це особина виду Пергач пізній.
«Нам зателефонував лучанин і повідомив про доволі незвичного сусіда, який замешкав у під'їзді однієї з багатоповерхівок на проспекті Відродження. Як з'ясувалося, місце для зимівлі у коридорі над ліфтом обрав кажан. Аби з тваринкою не сталося неприємностей, ми забрали її. Особина – виду Пергач пізній. Кажан був геть малесенький, коли прибув до зоопарку. Важив 29 грамів. Тож ми спочатку тримали його з можливістю догодовувати», – кажуть у зоопарку.
Коли кажан доріс до ваги у 40 грамів, його переселили на горище зоопарку. Там тварина буде досипати зиму у товаристві ще трьох кажанів виду Руді вечорниці.
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