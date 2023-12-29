У Луцькому зоопарку виходили кажана, якого виявили у під'їзді багатоповерхівки

У Луцькому зоопарку виходили кажана, якого виявили у під'їзді багатоповерхівки
Працівники Луцького зоопарку виходили маленького кажана, якого люди знайшли у під'їзді багатоповерхівки на проспекті Відродження.
Тепер рукокрилий ссавець живе на горищі зоопарку.

Про це розповіли на фейсбук-сторінці звіринцю.

Кажана люди знайшли у коридорі над ліфтом, де він збирався зимувати. Як зазначили у зоопарку, він був зовсім маленьким і важив усього 29 грамів. Після його огляду з'ясували, що це особина виду Пергач пізній.

«Нам зателефонував лучанин і повідомив про доволі незвичного сусіда, який замешкав у під'їзді однієї з багатоповерхівок на проспекті Відродження. Як з'ясувалося, місце для зимівлі у коридорі над ліфтом обрав кажан. Аби з тваринкою не сталося неприємностей, ми забрали її. Особина – виду Пергач пізній. Кажан був геть малесенький, коли прибув до зоопарку. Важив 29 грамів. Тож ми спочатку тримали його з можливістю догодовувати», – кажуть у зоопарку.

Коли кажан доріс до ваги у 40 грамів, його переселили на горище зоопарку. Там тварина буде досипати зиму у товаристві ще трьох кажанів виду Руді вечорниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кажан, зоопарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому зоопарку виходили кажана, якого виявили у під'їзді багатоповерхівки
Сьогодні, 01:30
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку антиконституційних норм, — Лубінець
06 лютий, 23:41
Волинський суд виправдав звинувачену у смерті породіллі лікарку
06 лютий, 23:12
У місіті на Волині спалахнув житловий будинок
06 лютий, 22:26
Схожі новини
На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку
11 січень, 08:25
Цар звірів на головній обкладинці: Луцький зоопарк випустив календар на 2024 рік Цар звірів на головній обкладинці: Луцький зоопарк випустив календар на 2024 рік
29 грудень, 2023, 08:20
Лебедя із Теремно, який не може літати, забрали до Луцького зоопарку Лебедя із Теремно, який не може літати, забрали до Луцького зоопарку
07 грудень, 2023, 15:20
Здобич браконьєрів потрапила до Луцького зоопарку Здобич браконьєрів потрапила до Луцького зоопарку
30 жовтень, 2023, 12:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому зоопарку виходили кажана, якого виявили у під'їзді багатоповерхівки
Сьогодні, 01:30
 0
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку антиконституційних норм, — Лубінець
06 лютий, 23:41
 0
Волинський суд виправдав звинувачену у смерті породіллі лікарку
06 лютий, 23:12
 0
У місіті на Волині спалахнув житловий будинок
06 лютий, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8