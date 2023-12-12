Книжковий Арсенал: дати проведення фестивалю у 2024 році
Сьогодні, 05:12
Дванадцятий літературний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться з 30 травня по 2 червня. Він складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку.
Про це повідомили на сайті Мистецького Арсеналу 6 лютого.
Генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта зауважує, що культура допомагає формувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Саме тому, КА "створює живильне середовище, в якому народжується нове і важливе, де обговорюється складне і гоїться болюче".
Видавництва та книгарні зможуть взяти участь у секціях "Арткнига", "Художня книга", "Нон-фікшн", "Література для дітей і підлітків", "Мальописи".
У фокусі "Книжкового Арсеналу" будуть книги про війну, видані після 2014 року та видання, створені ветеранами та членами їхніх родин. Їх представлять у просторі "Вітрина новинок".
Події фестивалю відбуватимуться:
у межах фокус-теми;
-літературної програми;
-програми для дітей та підлітків;
-спеціальної програми від українського PEN;
-професійної програми для видавців.
Літературний фестиваль-гість "П’ятий Харків" братиме участь зі спеціальною програмою за кураторства Харківського Літературного Музею.
До 29 лютого можна заповнити заявку на участь у ярмарку. До 22 березня всім аплікантам будуть надіслані відповіді про результати добору.
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Про це повідомили на сайті Мистецького Арсеналу 6 лютого.
Генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта зауважує, що культура допомагає формувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Саме тому, КА "створює живильне середовище, в якому народжується нове і важливе, де обговорюється складне і гоїться болюче".
Видавництва та книгарні зможуть взяти участь у секціях "Арткнига", "Художня книга", "Нон-фікшн", "Література для дітей і підлітків", "Мальописи".
У фокусі "Книжкового Арсеналу" будуть книги про війну, видані після 2014 року та видання, створені ветеранами та членами їхніх родин. Їх представлять у просторі "Вітрина новинок".
Події фестивалю відбуватимуться:
у межах фокус-теми;
-літературної програми;
-програми для дітей та підлітків;
-спеціальної програми від українського PEN;
-професійної програми для видавців.
Літературний фестиваль-гість "П’ятий Харків" братиме участь зі спеціальною програмою за кураторства Харківського Літературного Музею.
До 29 лютого можна заповнити заявку на участь у ярмарку. До 22 березня всім аплікантам будуть надіслані відповіді про результати добору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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