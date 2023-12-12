Книжковий Арсенал: дати проведення фестивалю у 2024 році

Книжковий Арсенал: дати проведення фестивалю у 2024 році
Дванадцятий літературний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться з 30 травня по 2 червня. Він складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку.

Про це повідомили на сайті Мистецького Арсеналу 6 лютого.

Генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта зауважує, що культура допомагає формувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Саме тому, КА "створює живильне середовище, в якому народжується нове і важливе, де обговорюється складне і гоїться болюче".

Видавництва та книгарні зможуть взяти участь у секціях "Арткнига", "Художня книга", "Нон-фікшн", "Література для дітей і підлітків", "Мальописи".

У фокусі "Книжкового Арсеналу" будуть книги про війну, видані після 2014 року та видання, створені ветеранами та членами їхніх родин. Їх представлять у просторі "Вітрина новинок".

Події фестивалю відбуватимуться:

у межах фокус-теми;
-літературної програми;
-програми для дітей та підлітків;
-спеціальної програми від українського PEN;
-професійної програми для видавців.

Літературний фестиваль-гість "П’ятий Харків" братиме участь зі спеціальною програмою за кураторства Харківського Літературного Музею.

До 29 лютого можна заповнити заявку на участь у ярмарку. До 22 березня всім аплікантам будуть надіслані відповіді про результати добору.

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Теги: книжковий арсенал, ярмарок
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