У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види загроз

У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види загроз
У оновленій версії застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види загроз, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій в таких ситуаціях. Нова версія додатку вже доступна для користувачів iOS та Android.

Про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems, пише Бабель.

Для кожного типу тривоги створили унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій – це допоможе вчасно сповістити населення про критичні ситуації, наприклад, про прорив дамби та необхідність евакуації.

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС. Також у застосунку покращили режим енергозбереження, виправили помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

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Теги: повітряна тривога, застосунок, нові функції
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