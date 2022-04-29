У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види загроз





Про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems, пише



Для кожного типу тривоги створили унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій – це допоможе вчасно сповістити населення про критичні ситуації, наприклад, про прорив дамби та необхідність евакуації.



Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС. Також у застосунку покращили режим енергозбереження, виправили помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У оновленій версії застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види загроз, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій в таких ситуаціях. Нова версія додатку вже доступна для користувачів iOS та Android.Про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems, пише Бабель Для кожного типу тривоги створили унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій – це допоможе вчасно сповістити населення про критичні ситуації, наприклад, про прорив дамби та необхідність евакуації.Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС. Також у застосунку покращили режим енергозбереження, виправили помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

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