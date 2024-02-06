На Луганщині загинув Герой з Волині Валентин Бугайчук

Валентин Бугайчук.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Бугайчук Валентин Анатолійович, 02.10.1986 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду такелажника евакуаційної групи господарчого взводу роти логістики", - йдеться в повідомленні.



Солдат Бугайчук Валентин Анатолійович, загинув 06.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив мер Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Бугайчук Валентин Анатолійович, 02.10.1986 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду такелажника евакуаційної групи господарчого взводу роти логістики", - йдеться в повідомленні.Солдат Бугайчук Валентин Анатолійович, загинув 06.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

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