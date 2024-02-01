Польща підняла авіацію через масовану ракетну атаку рф на Україну





Про це, як пише



"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов'язана з заподіянням ракетних ударів по території України", – йдеться у повідомленні.



Як повідомляється, у зв’язку з цим активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а оперативне командування здійснює постійний моніторинг ситуації.



"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", – заявили також у командуванні.



Зранку 7 лютого росія завдає масованого ракетного удару по Україні.



Нагадаємо, Генштаб Польщі 29 грудня заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.



Після того до МЗС Польщі викликали для пояснень тимчасового повіреного росії.



Під час наступної масованої атаки Польща піднімала у повітря свою авіацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про активацію польської та союзницької авіації на тлі масованої ракетної атаки рф на Україну.Про це, як пише "Європейська правда" , йдеться у Twitter (X) командування."Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов'язана з заподіянням ракетних ударів по території України", – йдеться у повідомленні.Як повідомляється, у зв’язку з цим активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а оперативне командування здійснює постійний моніторинг ситуації."Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", – заявили також у командуванні.Зранку 7 лютогоНагадаємо, Генштаб Польщі 29 грудня заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.Після того до МЗС Польщі викликали для пояснень тимчасового повіреного росії.Під час наступної масованої атаки Польща піднімала у повітря свою авіацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію