Росія вдарила ракетами по Києву: що відомо





У Києві було чутно звуки вибухів. Працювали Сили протиповітряної оборони,



Станом на 8:45 відомо про п'ятьох поранених – двох у Дніпровському районі та трьох в Голосіївському.



У Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння.



У КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет.



"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", – повідомив мер міста Кличко.



Був виклик пожежно-рятувальної служби у Голосіївській район, де, за попередніми даними, загорілася будівля.



"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", – зазначив мер Києва.



Як повідомив він, в цьому районі загорілася СТО, також пошкоджена багатоповерхівка.



"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці", – повідомив він.



Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.



"Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території рф. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.



За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.



У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.



Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.



Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється", - уточнив начальник КМВА Сергій Попко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні, 7 лютого, вдарила ракетами по Києву. Крім того, вона атакувала низку регіонів України.У Києві було чутно звуки вибухів. Працювали Сили протиповітряної оборони, повідомили у КМВА.Станом на 8:45 відомо про п'ятьох поранених – двох у Дніпровському районі та трьох в Голосіївському.У Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння.У КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет."Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", – повідомив мер міста Кличко.Був виклик пожежно-рятувальної служби у Голосіївській район, де, за попередніми даними, загорілася будівля."Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", – зазначив мер Києва.Як повідомив він, в цьому районі загорілася СТО, також пошкоджена багатоповерхівка."У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці", – повідомив він.Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці."Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території рф. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється", - уточнив начальник КМВА

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