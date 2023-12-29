Росія вдарила ракетами по Києву: що відомо

Росія вдарила ракетами по Києву: що відомо
Росія сьогодні, 7 лютого, вдарила ракетами по Києву. Крім того, вона атакувала низку регіонів України.

У Києві було чутно звуки вибухів. Працювали Сили протиповітряної оборони, повідомили у КМВА.

Станом на 8:45 відомо про п'ятьох поранених – двох у Дніпровському районі та трьох в Голосіївському.

У Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння.

У КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет.

"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", – повідомив мер міста Кличко.

Був виклик пожежно-рятувальної служби у Голосіївській район, де, за попередніми даними, загорілася будівля.

"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", – зазначив мер Києва.

Як повідомив він, в цьому районі загорілася СТО, також пошкоджена багатоповерхівка.

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці", – повідомив він.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

"Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території рф. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.

Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється", - уточнив начальник КМВА Сергій Попко.

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Теги: Київ, ракетна атака
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