Росія вдарила ракетами по Києву: що відомо
Сьогодні, 08:50
Росія сьогодні, 7 лютого, вдарила ракетами по Києву. Крім того, вона атакувала низку регіонів України.
У Києві було чутно звуки вибухів. Працювали Сили протиповітряної оборони, повідомили у КМВА.
Станом на 8:45 відомо про п'ятьох поранених – двох у Дніпровському районі та трьох в Голосіївському.
У Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння.
У КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет.
"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", – повідомив мер міста Кличко.
Був виклик пожежно-рятувальної служби у Голосіївській район, де, за попередніми даними, загорілася будівля.
"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", – зазначив мер Києва.
Як повідомив він, в цьому районі загорілася СТО, також пошкоджена багатоповерхівка.
"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці", – повідомив він.
Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.
"Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території рф. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.
У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.
Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.
Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється", - уточнив начальник КМВА Сергій Попко.
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У Києві було чутно звуки вибухів. Працювали Сили протиповітряної оборони, повідомили у КМВА.
Станом на 8:45 відомо про п'ятьох поранених – двох у Дніпровському районі та трьох в Голосіївському.
У Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння.
У КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет.
"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", – повідомив мер міста Кличко.
Був виклик пожежно-рятувальної служби у Голосіївській район, де, за попередніми даними, загорілася будівля.
"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", – зазначив мер Києва.
Як повідомив він, в цьому районі загорілася СТО, також пошкоджена багатоповерхівка.
"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці", – повідомив він.
Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.
"Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території рф. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.
У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.
Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.
Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється", - уточнив начальник КМВА Сергій Попко.
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