Співачка Klavdia Petrivna на музичній премії розсекретила свою особу

Співачка Klavdia Petrivna на музичній премії розсекретила свою особу
Українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, здобула нагороду на музичній премії від видання «Лірум». Отримувати премію вийшла авторка пісні «Ванька-Встанька» Марія Кондратенко.

На сторінках Марії Кондратенко та Klavdia Petrivna 6 лютого у Instagram зʼявився спільний допис, – пише Громадське.

У підписі до фото пишуть: «Хто це така?». На фото Марія у капелюсі, який став частиною образу Klavdia Petrivna, оскільки на обкладинці до її першого мініальбому зображена дівчина з цим елементом одягу.

Коли Марія Кондратенко отримувала цю нагороду, то не зазначила, що вона і є анонімною співачкою, а втім, сказала: «Дякую моїй команді, дякую слухачам. Слідкуйте за новинами, скоро побачимось». Також ведучий звернувся до неї як до Клавдії Петрівни.

Згодом Марія поділилася у сторіз фото з нагородою, де можна розгледіти підпис Klavdia Petrivna. Також вона зʼявилася у кадрі з виконавцем OSTY під пісню анонімної співачки «Хто ти», яку вона записала разом із OSTY.

Маша Кондартенко — українська співачка, блогерка та акторка серіалу «Школа». Широку популярність у соцмережах здобула після виходу пісень «Ванька-Встанька», «Ведмеді-Балалайки» та «Вогник-Вогник».

Анонімна виконавиця Klavdia Petrivna зʼявилася у 2023 році й здобула популярність через TikTok. Її пісні з мініальбому «Бережи мене» потрапили до переліків найпопулярніших композицій на стримінгових сервісах в Україні, а музичне видання «Слух» визнало EP одним із 35 найкращих альбомів та мініальбомів 2023 року.

Окрім того, під час одного з виступів перша леді Олена Зеленська процитувала рядок із пісні виконавиці «Я щаслива».

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Теги: Клавдія Петрівна, премія
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