Співачка Klavdia Petrivna на музичній премії розсекретила свою особу
Сьогодні, 07:11
Українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, здобула нагороду на музичній премії від видання «Лірум». Отримувати премію вийшла авторка пісні «Ванька-Встанька» Марія Кондратенко.
На сторінках Марії Кондратенко та Klavdia Petrivna 6 лютого у Instagram зʼявився спільний допис, – пише Громадське.
У підписі до фото пишуть: «Хто це така?». На фото Марія у капелюсі, який став частиною образу Klavdia Petrivna, оскільки на обкладинці до її першого мініальбому зображена дівчина з цим елементом одягу.
Коли Марія Кондратенко отримувала цю нагороду, то не зазначила, що вона і є анонімною співачкою, а втім, сказала: «Дякую моїй команді, дякую слухачам. Слідкуйте за новинами, скоро побачимось». Також ведучий звернувся до неї як до Клавдії Петрівни.
Згодом Марія поділилася у сторіз фото з нагородою, де можна розгледіти підпис Klavdia Petrivna. Також вона зʼявилася у кадрі з виконавцем OSTY під пісню анонімної співачки «Хто ти», яку вона записала разом із OSTY.
Маша Кондартенко — українська співачка, блогерка та акторка серіалу «Школа». Широку популярність у соцмережах здобула після виходу пісень «Ванька-Встанька», «Ведмеді-Балалайки» та «Вогник-Вогник».
Анонімна виконавиця Klavdia Petrivna зʼявилася у 2023 році й здобула популярність через TikTok. Її пісні з мініальбому «Бережи мене» потрапили до переліків найпопулярніших композицій на стримінгових сервісах в Україні, а музичне видання «Слух» визнало EP одним із 35 найкращих альбомів та мініальбомів 2023 року.
Окрім того, під час одного з виступів перша леді Олена Зеленська процитувала рядок із пісні виконавиці «Я щаслива».
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На сторінках Марії Кондратенко та Klavdia Petrivna 6 лютого у Instagram зʼявився спільний допис, – пише Громадське.
У підписі до фото пишуть: «Хто це така?». На фото Марія у капелюсі, який став частиною образу Klavdia Petrivna, оскільки на обкладинці до її першого мініальбому зображена дівчина з цим елементом одягу.
Коли Марія Кондратенко отримувала цю нагороду, то не зазначила, що вона і є анонімною співачкою, а втім, сказала: «Дякую моїй команді, дякую слухачам. Слідкуйте за новинами, скоро побачимось». Також ведучий звернувся до неї як до Клавдії Петрівни.
Згодом Марія поділилася у сторіз фото з нагородою, де можна розгледіти підпис Klavdia Petrivna. Також вона зʼявилася у кадрі з виконавцем OSTY під пісню анонімної співачки «Хто ти», яку вона записала разом із OSTY.
Маша Кондартенко — українська співачка, блогерка та акторка серіалу «Школа». Широку популярність у соцмережах здобула після виходу пісень «Ванька-Встанька», «Ведмеді-Балалайки» та «Вогник-Вогник».
Анонімна виконавиця Klavdia Petrivna зʼявилася у 2023 році й здобула популярність через TikTok. Її пісні з мініальбому «Бережи мене» потрапили до переліків найпопулярніших композицій на стримінгових сервісах в Україні, а музичне видання «Слух» визнало EP одним із 35 найкращих альбомів та мініальбомів 2023 року.
Окрім того, під час одного з виступів перша леді Олена Зеленська процитувала рядок із пісні виконавиці «Я щаслива».
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