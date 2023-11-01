Співачка Klavdia Petrivna на музичній премії розсекретила свою особу

Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, здобула нагороду на музичній премії від видання «Лірум». Отримувати премію вийшла авторка пісні «Ванька-Встанька» Марія Кондратенко.



На сторінках Марії Кондратенко та Klavdia Petrivna 6 лютого у Instagram зʼявився спільний допис, –



У підписі до фото пишуть: «Хто це така?». На фото Марія у капелюсі, який став частиною образу Klavdia Petrivna, оскільки на обкладинці до її першого мініальбому зображена дівчина з цим елементом одягу.



Коли Марія Кондратенко отримувала цю нагороду, то не зазначила, що вона і є анонімною співачкою, а втім, сказала: «Дякую моїй команді, дякую слухачам. Слідкуйте за новинами, скоро побачимось». Також ведучий звернувся до неї як до Клавдії Петрівни.



Згодом Марія поділилася у сторіз фото з нагородою, де можна розгледіти підпис Klavdia Petrivna. Також вона зʼявилася у кадрі з виконавцем OSTY під пісню анонімної співачки «Хто ти», яку вона записала разом із OSTY.



Маша Кондартенко — українська співачка, блогерка та акторка серіалу «Школа». Широку популярність у соцмережах здобула після виходу пісень «Ванька-Встанька», «Ведмеді-Балалайки» та «Вогник-Вогник».



Анонімна виконавиця Klavdia Petrivna зʼявилася у 2023 році й здобула популярність через TikTok. Її пісні з мініальбому «Бережи мене» потрапили до переліків найпопулярніших композицій на стримінгових сервісах в Україні, а музичне видання «Слух» визнало EP одним із 35 найкращих альбомів та мініальбомів 2023 року.



Окрім того, під час одного з виступів перша леді Олена Зеленська процитувала рядок із пісні виконавиці «Я щаслива».

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