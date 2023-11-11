На Волині у зав'язаному пакеті на смітник викинули котеня

На Волині у зав'язаному пакеті на смітник викинули котеня
У дворі 5-го мікрорайону у Нововолинську нелюди запхали беззахисне кошеня у пакет та викинули в сміттєвий бак.

Як повідомили очевидці БУГу, тварину врятували з пастки та прихистили.

Про це журналістам розповів хлопець, який забрав кошеня додому для подальшого прилаштування. Безхатня тварина проживала у дворі будинку, трималась підвалу, адже її відганяли інші коти.

Мешканка двору, у якому трапилась прикра подія, напередодні погодувала кошеня, а вже за годину виявила його у сміттєвому баці, зав’язаним у пакеті.

Небайдужі мешканці двору розв’язали бідолашну тварину та забрали додому. Як повідомили очевидці, тваринка уже прилаштована у нову сім’ю, її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що жорстоке поводження з тваринами передбачена статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: операція з порятунку, кіт
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