На Волині у зав'язаному пакеті на смітник викинули котеня





Як повідомили очевидці



Про це журналістам розповів хлопець, який забрав кошеня додому для подальшого прилаштування. Безхатня тварина проживала у дворі будинку, трималась підвалу, адже її відганяли інші коти.



Мешканка двору, у якому трапилась прикра подія, напередодні погодувала кошеня, а вже за годину виявила його у сміттєвому баці, зав’язаним у пакеті.



Небайдужі мешканці двору розв’язали бідолашну тварину та забрали додому. Як повідомили очевидці, тваринка уже прилаштована у нову сім’ю, її життю нічого не загрожує.



Нагадаємо, що жорстоке поводження з тваринами передбачена статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дворі 5-го мікрорайону у Нововолинську нелюди запхали беззахисне кошеня у пакет та викинули в сміттєвий бак.Як повідомили очевидці БУГу , тварину врятували з пастки та прихистили.Про це журналістам розповів хлопець, який забрав кошеня додому для подальшого прилаштування. Безхатня тварина проживала у дворі будинку, трималась підвалу, адже її відганяли інші коти.Мешканка двору, у якому трапилась прикра подія, напередодні погодувала кошеня, а вже за годину виявила його у сміттєвому баці, зав’язаним у пакеті.Небайдужі мешканці двору розв’язали бідолашну тварину та забрали додому. Як повідомили очевидці, тваринка уже прилаштована у нову сім’ю, її життю нічого не загрожує.Нагадаємо, що жорстоке поводження з тваринами передбачена статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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