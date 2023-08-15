На Львівщині є влучання у промисловий об'єкт, – голова ОВА
Сьогодні, 09:31
Сьогодні вночі та вранці , 7 лютого, Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.
Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.
"Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню", - зазначив Козицький.
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Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.
Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.
"Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню", - зазначив Козицький.
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