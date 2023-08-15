На Львівщині є влучання у промисловий об'єкт, – голова ОВА

На Львівщині є влучання у промисловий об'єкт, – голова ОВА
Сьогодні вночі та вранці , 7 лютого, Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.

"Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню", - зазначив Козицький.

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Теги: Львівщина, ракетна атака
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