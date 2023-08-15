На Львівщині є влучання у промисловий об'єкт, – голова ОВА

, 7 лютого, Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області.



Про це Максим Козицький.



"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.



Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.



"Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню", - зазначив Козицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі та вранці. На жаль, є влучання і у Львівській області.Про це повідомив голова ОВА"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема", - йдеться в повідомленні.Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також."Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню", - зазначив Козицький.

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