Курс валют у Луцьку 7 лютого
Сьогодні, 09:48
7 лютого готівковий курс долара становить 37.82, продають його за 38.28.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.08, а продають за 41.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.37, а продають за 9.60.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.08, а продають за 41.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.37, а продають за 9.60.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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