Курс валют у Луцьку 7 лютого





Про це



Євро купують за 41.08, а продають за 41.55.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.37, а продають за 9.60.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 лютого готівковий курс долара становить 37.82, продають його за 38.28.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 41.08, а продають за 41.55.Щодо польського злотого, то його купують за 9.37, а продають за 9.60.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію