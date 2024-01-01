На Волині водій рейсового автобуса зібрав колекцію шевронів





Про це Наталія Войтович повідомила в соцмережах, – передає



За словами дівчини, водій маршрутки, «Пансіонат Шацькі озера – Луцьк» збирає колекцію і прикрашає салон шевронами, які йому залишають захисники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині водій рейсового автобуса зібрав уже колекцію шевронів, які йому залишають військовослужбовці.Про цеповідомила в соцмережах, – передає ВСН За словами дівчини, водій маршрутки, «Пансіонат Шацькі озера – Луцьк» збирає колекцію і прикрашає салон шевронами, які йому залишають захисники.

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