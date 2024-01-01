На Волині водій рейсового автобуса зібрав колекцію шевронів

На Волині водій рейсового автобуса зібрав колекцію шевронів
На Волині водій рейсового автобуса зібрав уже колекцію шевронів, які йому залишають військовослужбовці.

Про це Наталія Войтович повідомила в соцмережах, – передає ВСН.

За словами дівчини, водій маршрутки, «Пансіонат Шацькі озера – Луцьк» збирає колекцію і прикрашає салон шевронами, які йому залишають захисники.

На Волині водій рейсового автобуса зібрав колекцію шевронів

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Теги: шеврони, водій
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