На Волині водій рейсового автобуса зібрав колекцію шевронів
Сьогодні, 21:14
На Волині водій рейсового автобуса зібрав уже колекцію шевронів, які йому залишають військовослужбовці.
Про це Наталія Войтович повідомила в соцмережах, – передає ВСН.
За словами дівчини, водій маршрутки, «Пансіонат Шацькі озера – Луцьк» збирає колекцію і прикрашає салон шевронами, які йому залишають захисники.
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Про це Наталія Войтович повідомила в соцмережах, – передає ВСН.
За словами дівчини, водій маршрутки, «Пансіонат Шацькі озера – Луцьк» збирає колекцію і прикрашає салон шевронами, які йому залишають захисники.
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