В окупантів – паніка: ГУР зламав їхню програму управління дронами

В окупантів – паніка: ГУР зламав їхню програму управління дронами
У російських окупаційних військ ― масштабний збій програми керування дронами внаслідок кібератаку ГУР.

Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів ― станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.

Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.
В окупантів – паніка: ГУР зламав їхню програму управління дронами

Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:

● налаштовувати пульти управління та створювати нові;
● захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;
● керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».

За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі.

Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.
В окупантів – паніка: ГУР зламав їхню програму управління дронами

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Теги: хакери, інтернет
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