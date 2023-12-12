В окупантів – паніка: ГУР зламав їхню програму управління дронами

У російських окупаційних військ ― масштабний збій програми керування дронами внаслідок кібератаку ГУР.Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.Кіберфахівці ГУР МО України здійснили― станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:● налаштовувати пульти управління та створювати нові;● захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;● керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі.Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.