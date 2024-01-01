Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині

Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині
За збут зброї та боєприпасів на Рівненщині перед судом постане 37-річний житель обласного центру Волині.

Про це у фейсбуці інформує поліція Рівненської області.

Злочинну діяльність 37-річного лучанина викрили та задокументували слідчі Сарненського РВП за оперативного супроводу СБУ регіону та за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури.
Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня торік у місті Сарни лучанин збув за 45 700 гривень чотири гранати, автомат АК-12 та понад 2 тисячі патронів калібру 5,45.
Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині

Продовжуючи свою злочинну діяльність, другого листопада неподалік села Катеринівка Сарненського району його затримали правоохоронці під час збуту чотирьох протитанкових гранатометів та реактивної гранати типу РПГ-22. Другу «партію» товару він оцінив у 40 тисяч гривень.

Під час огляду місця події та обшуку в автомобілі поліцейські виявили осколкову ручну гранату, а під час проведення слідчий дій у гаражному приміщенні в Луцьку правоохоронці вилучили також понад 20 одиниць вибухових пристроїв: гранати та запали до них, підствольні гранати ВОГ-25, запальники до димових шашок та 610 набоїв різного калібру.
Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині

Слідчі зібрали достатньо доказів для доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України на розгляд суду.

На час досудового розслідування 37-річний зловмисник перебував у СІЗО: суд йому обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад мільйон триста тисяч гривень.

Відповідно до санкції статті за незаконне зберігання і збут зброї, бойових припасів або вибухових речовин жителю Луцька може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: поліція, Україна
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