Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині

За збутна Рівненщині перед судом постане 37-річний житель обласного центру Волині.Про це у фейсбуці інформує поліція Рівненської області.Злочинну діяльність 37-річного лучанина викрили та задокументували слідчі Сарненського РВП за оперативного супроводу СБУ регіону та за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури.Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня торік у місті Сарни лучанин збув за 45 700 гривень чотири гранати, автомат АК-12 та понад 2 тисячі патронів калібру 5,45.Продовжуючи свою злочинну діяльність, другого листопада неподалік села Катеринівка Сарненського району його затримали правоохоронці під час збуту чотирьох протитанкових гранатометів та реактивної гранати типу РПГ-22. Другу «партію» товару він оцінив у 40 тисяч гривень.Під час огляду місця події та обшуку в автомобілі поліцейські виявили осколкову ручну гранату, а під час проведення слідчий дій у гаражному приміщенні в Луцьку правоохоронці вилучили також понад 20 одиниць вибухових пристроїв: гранати та запали до них, підствольні гранати ВОГ-25, запальники до димових шашок та 610 набоїв різного калібру.Слідчі зібрали достатньо доказів для доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України на розгляд суду.На час досудового розслідування 37-річний зловмисник перебував у СІЗО: суд йому обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад мільйон триста тисяч гривень.Відповідно до санкції статті за незаконне зберігання і збут зброї, бойових припасів або вибухових речовин жителю Луцька може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.