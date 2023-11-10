На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч

На Любомльщині поліцейський офіцер громади викрив волинянина у, якою завдано шкоди на понад 150 тисяч гривень.За скоєне чоловікові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Під час патрулювання на службовому автомобілі на території Гущанського лісництва, поблизу села Миловань, поліцейський офіцер громади виявив чоловіка, який самовільно здійснив порубку лісу. Ним виявився 39-річний житель Ковельського району. Бензопилою правопорушник незаконно зрізав одинадцять дерев породи вільха, чим завдав матеріальної шкоди лісництву на суму понад 150 тис. грн.Офіцер громади викликав на місце події слідчу-оперативну групу поліції та працівників лісового господарства. Факт незаконної порубки лісу належним чином задокументували, деревину та бензопилу вилучили.Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.