На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч

На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч
На Любомльщині поліцейський офіцер громади викрив волинянина у незаконній порубці лісу, якою завдано шкоди на понад 150 тисяч гривень.

За скоєне чоловікові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час патрулювання на службовому автомобілі на території Гущанського лісництва, поблизу села Миловань, поліцейський офіцер громади виявив чоловіка, який самовільно здійснив порубку лісу. Ним виявився 39-річний житель Ковельського району. Бензопилою правопорушник незаконно зрізав одинадцять дерев породи вільха, чим завдав матеріальної шкоди лісництву на суму понад 150 тис. грн.
На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч
На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч

Офіцер громади викликав на місце події слідчу-оперативну групу поліції та працівників лісового господарства. Факт незаконної порубки лісу належним чином задокументували, деревину та бензопилу вилучили.
На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч
На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: браконьєр, Волинь
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