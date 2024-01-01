Японці оплатять МРТ для лікарні на Волині

Ковельське МТМО – один із 9 медичних закладів України і єдиний на Волині, який потрапив у список тих, які отримаютьза спільним проєктом Міністерства охорони здоров’я та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаЦе означає, що апарат, вартість якого вимірюється десятками мільйонів гривень, Ковельська громада отримає безоплатно. Але є необхідність збудувати спеціалізоване приміщення для МРТ з конкретними технічними характеристиками, яке буде відповідати вимогам. Вартість такого будівництва – приблизно 19 мільйонів гривень. Будуватимуть за кошти міського бюджету та Ковельського міського територіального медичного об’єднання. Ще минулого року передбачили частину коштів у бюджеті.Адміністрація Ковельського МТМО вже розробляє проєкт реконструкції будівлі центральної районної лікарні, яка якраз і передбачатиме добудову приміщення для розміщення МРТ поруч з відділенням реабілітації. Добудують 400 квадратних метрів.«Одразу відповім на питання, чому не можемо «виселити» приватну фірму, яка облаштувала кабінет з МРТ у приміщенні лікарні та «поставити» отриманий від японських партнерів МОЗу томограф. Технічні характеристики наявного приміщення не підходять під МРТ, який ми маємо отримати. Зауважу також, що приміщення було здане в оренду для облаштування кабінету з МРТ на 10 років у 2019 році (ще до моєї каденції і до того, як МТМО очолив)», - зазначив мер Ковеля.Жоден із 9 закуплених Японією для України томографів – ще не в Україні. Найперші апарати зможуть поставити у нашу країну лише наприкінці квітня – у травні. Друга поставка – червень – липень, третя – восени.До 1 квітня МТМО має завершити проєктування. У часові рамки, запевняє генеральний директор, вкладаються. На будівництво треба орієнтовно 3 місяці. Тож Ковель сподівається отримати МРТ у другій поставці (у червні – липні). МОЗ та представники уповноваженої міністерством компанії у ситуації зорієнтовані. Про реалізацію проєкту будемо інформувати.Обстеження буде безкоштовним для всіх мешканців громади, які матимуть відповідне електронне направлення.