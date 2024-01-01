Японці оплатять МРТ для лікарні на Волині
Сьогодні, 15:50
Ковельське МТМО – один із 9 медичних закладів України і єдиний на Волині, який потрапив у список тих, які отримають МРТ за спільним проєктом Міністерства охорони здоров’я та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Це означає, що апарат, вартість якого вимірюється десятками мільйонів гривень, Ковельська громада отримає безоплатно. Але є необхідність збудувати спеціалізоване приміщення для МРТ з конкретними технічними характеристиками, яке буде відповідати вимогам. Вартість такого будівництва – приблизно 19 мільйонів гривень. Будуватимуть за кошти міського бюджету та Ковельського міського територіального медичного об’єднання. Ще минулого року передбачили частину коштів у бюджеті.
Адміністрація Ковельського МТМО вже розробляє проєкт реконструкції будівлі центральної районної лікарні, яка якраз і передбачатиме добудову приміщення для розміщення МРТ поруч з відділенням реабілітації. Добудують 400 квадратних метрів.
«Одразу відповім на питання, чому не можемо «виселити» приватну фірму, яка облаштувала кабінет з МРТ у приміщенні лікарні та «поставити» отриманий від японських партнерів МОЗу томограф. Технічні характеристики наявного приміщення не підходять під МРТ, який ми маємо отримати. Зауважу також, що приміщення було здане в оренду для облаштування кабінету з МРТ на 10 років у 2019 році (ще до моєї каденції і до того, як МТМО очолив Валентин Вітер)», - зазначив мер Ковеля.
Жоден із 9 закуплених Японією для України томографів – ще не в Україні. Найперші апарати зможуть поставити у нашу країну лише наприкінці квітня – у травні. Друга поставка – червень – липень, третя – восени.
До 1 квітня МТМО має завершити проєктування. У часові рамки, запевняє генеральний директор, вкладаються. На будівництво треба орієнтовно 3 місяці. Тож Ковель сподівається отримати МРТ у другій поставці (у червні – липні). МОЗ та представники уповноваженої міністерством компанії у ситуації зорієнтовані. Про реалізацію проєкту будемо інформувати.
Обстеження буде безкоштовним для всіх мешканців громади, які матимуть відповідне електронне направлення.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Це означає, що апарат, вартість якого вимірюється десятками мільйонів гривень, Ковельська громада отримає безоплатно. Але є необхідність збудувати спеціалізоване приміщення для МРТ з конкретними технічними характеристиками, яке буде відповідати вимогам. Вартість такого будівництва – приблизно 19 мільйонів гривень. Будуватимуть за кошти міського бюджету та Ковельського міського територіального медичного об’єднання. Ще минулого року передбачили частину коштів у бюджеті.
Адміністрація Ковельського МТМО вже розробляє проєкт реконструкції будівлі центральної районної лікарні, яка якраз і передбачатиме добудову приміщення для розміщення МРТ поруч з відділенням реабілітації. Добудують 400 квадратних метрів.
«Одразу відповім на питання, чому не можемо «виселити» приватну фірму, яка облаштувала кабінет з МРТ у приміщенні лікарні та «поставити» отриманий від японських партнерів МОЗу томограф. Технічні характеристики наявного приміщення не підходять під МРТ, який ми маємо отримати. Зауважу також, що приміщення було здане в оренду для облаштування кабінету з МРТ на 10 років у 2019 році (ще до моєї каденції і до того, як МТМО очолив Валентин Вітер)», - зазначив мер Ковеля.
Жоден із 9 закуплених Японією для України томографів – ще не в Україні. Найперші апарати зможуть поставити у нашу країну лише наприкінці квітня – у травні. Друга поставка – червень – липень, третя – восени.
До 1 квітня МТМО має завершити проєктування. У часові рамки, запевняє генеральний директор, вкладаються. На будівництво треба орієнтовно 3 місяці. Тож Ковель сподівається отримати МРТ у другій поставці (у червні – липні). МОЗ та представники уповноваженої міністерством компанії у ситуації зорієнтовані. Про реалізацію проєкту будемо інформувати.
Обстеження буде безкоштовним для всіх мешканців громади, які матимуть відповідне електронне направлення.
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