Лучани завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника
Сьогодні, 16:07
Громада Луцька завтра, 9 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Куделею.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцьке міської ради.
У п’ятницю, 9 лютого, о 12:00 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель відбудеться відспівування Куделі Сергія Валерійовича (06.06.1987 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Донецької області.
Поховають Сергія Куделю на кладовищі у селі Шепель.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міськради.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцьке міської ради.
У п’ятницю, 9 лютого, о 12:00 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель відбудеться відспівування Куделі Сергія Валерійовича (06.06.1987 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Донецької області.
Поховають Сергія Куделю на кладовищі у селі Шепель.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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