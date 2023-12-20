Збував психотропи та незаконно придбав боєприпаси: лучанин отримав понад 6 років в'язниці
Сьогодні, 16:45
За збут психотропів та незаконні дії з боєприпасами волинянин отримав шість років та шість місяців позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя Луцька винуватим у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, а також у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України).
У серпні 2023 року правоохоронці задокументували факт передачі чоловіком іншому громадянину оборонної осколкової гранати Ф-1, яку він перед тим незаконно придбав та зберігав.
Упродовж червня-серпня минулого року задокументовано також факти збуту ним у Луцьку амфетаміну.
Готові до збуту психотропи у великих розмірах вилучили і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.
Наступних 6 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя Луцька винуватим у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, а також у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України).
У серпні 2023 року правоохоронці задокументували факт передачі чоловіком іншому громадянину оборонної осколкової гранати Ф-1, яку він перед тим незаконно придбав та зберігав.
Упродовж червня-серпня минулого року задокументовано також факти збуту ним у Луцьку амфетаміну.
Готові до збуту психотропи у великих розмірах вилучили і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.
Наступних 6 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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