Волинянина, який боргує понад 270 тисяч гривень аліментів, арештували.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя селища Маневичі Камінь-Каширського району винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів (ст. 164 КК України).Встановлено, що згідно із судовим наказом чоловік із 2018 року був зобов'язаний сплачувати аліменти на утримання трьох неповнолітніх доньок, проте не сплатив ні гривні.Таким чином він боргує понад 270 тисяч гривень та два місяці перебуватиме під арештом.Від обов'язку сплатити аліменти це його не звільняє.