У місті на Волині працює культурне укриття для переселенців

У місті на Волині працює культурне укриття для переселенців
У Горохівській громаді на Волині ниньки мешкають понад триста внутрішньо переміщених українців.

Для них та місцевої молоді у культурному укритті, яке понад рік діє у центрі Горохова, облаштували інтеграційний простір, інформує Суспільне.

Реалізували проєкт за кошти благодійників, ремонт у приміщенні виконали за гроші громади, розповів проєктний менеджер Горохівської міської ради Юрій Ковальчук.

"Благодійний фонд "Рокада" в кооперації з ООН на проєкт виділили півмільйона гривень, зі співфінансуванням з Горохівською міською радою – 174 тисячі гривень, було оголошено тендер на ремонтні роботи", — каже Юрій Ковальчук.



У культурно-мистецькому укритті є чотири приміщення: концертна зала, яка під час повітряної тривоги вміщує понад 90 людей, зала для репетицій, інтеграційний простір, облаштований на місці старого книгосховища та студія звукозапису для місцевих колективів.

"Цей інтеграційний простір облаштований для того, щоб переселенці не втрачали можливостей для розвитку, щоб вони могли все-таки будувати якісь перспективи, попри те, що втратили. Ми плануємо проводити тут зустрічі двічі на місяць", — каже представниця благодійного фонду Марія Лотвін.
У місті на Волині працює культурне укриття для переселенців

Переселенка із Запоріжжя Ольга Літвін – психологиня за освітою, планує проводити тут жіночі зустрічі, майстеркласи для дітей та заняття із тілесної терапії для пенсіонерів.
У місті на Волині працює культурне укриття для переселенців

Переселенка із Запорізької області Катерина Вишегородцева каже, що в приміщенні є укриття, і коли збирається молодь та підлітки десь на прогулянку чи зустріч, то їм є куди піти в разі повітряної тривоги.
У місті на Волині працює культурне укриття для переселенців

На території Горохівської міської територіальної громади проживає понад 25 тисяч людей, у Горохові – близько 10 тисяч населення, розказав голова громади Віктор Годик. Каже: новий інтеграційний простір доступний для усіх мешканців громади.

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Теги: укриття, Волинь
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