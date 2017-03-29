У Луцьку – аварія біля центрального стадіону
Сьогодні, 17:52
На кільці на проспекті Василя Мойсея неподалік стадіону «Авангард» у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Конкурент.
У Луцьку біля стадіону «Авангард» зіштовхнулись два автомобілі.
Зі слів очевидців, аварія трапилась обідньої пори сьогодні, 8 лютого.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює поліція.
Деталі – згодом.
Про це повідомляє Конкурент.
У Луцьку біля стадіону «Авангард» зіштовхнулись два автомобілі.
Зі слів очевидців, аварія трапилась обідньої пори сьогодні, 8 лютого.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює поліція.
Деталі – згодом.