У Луцьку – аварія біля центрального стадіону

У Луцьку – аварія біля центрального стадіону
На кільці на проспекті Василя Мойсея неподалік стадіону «Авангард» у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Конкурент.

У Луцьку біля стадіону «Авангард» зіштовхнулись два автомобілі.

Зі слів очевидців, аварія трапилась обідньої пори сьогодні, 8 лютого.

Автівки зазнали механічних ушкоджень.

На місці працює поліція.

Деталі – згодом.