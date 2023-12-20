Інтригу розвіяно: результат особистої зустрічі Зеленського і Залужного

Президентзапропонував головнокомандувачу Збройних сил Українизалишитися у команді.Про це глава держави повідомив у фейсбуці.Президент зазначив, що зустрівся з генералом Валерієм Залужним та подякував за два роки захисту України.Під час зустрічі зокрема обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.«Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.– саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов'язково переможемо! Слава Україні!» - написав Володимир Зеленський.Про особисту зустріч повідомив також і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначаи: "В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом"."Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть. Слава Україні!" - написав у фейсбуці Валерій Залужний.