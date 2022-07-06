«Однозначно потрібне перезавантаження», – Зеленський повідомив про намір змінити низку «державних керівників»

Володимир Зеленський заявив, що думає над заміною низки державний керівників. Проте він міркує над заміною керівників не лише у військовій сфері.



Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, пише



"Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", – сказав президент.



На запитання журналіста щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного Зеленський сказав, що думає про заміну "ряду державних керівників".



"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну ряду державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину", – розповів Зеленський.



Він додав, що потрібно поміняти "напрям керівництва країни".



"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевненими в перемозі, ми не повинні падати духом, підводити себе, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну, мати на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни», – пояснив він.



Що відомо про відносини Залужного і Зеленського



Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу.



Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.



Восени головнокомандувач написав статтю до видання The Economist, у якому заявив, що війна із росією зайшла в глухий кут.



Натомість в Офісі президента порекомендували військовим "менше коментувати" події на фронті.



Зеленський відповів на публікацію і запевнив, що патової ситуації немає, а залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні.



У грудні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують. За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.



Також у грудні Президент прокоментував чутки про звільнення Залужного і заявив, що "треба кожен день результат на кожній посаді". Щодо планів звільнити Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.



У січні знову з’явилася інформація про звільнення головкома, але поки що указу на сайті президента нема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що думає над заміною низки державний керівників. Проте він міркує над заміною керівників не лише у військовій сфері.Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, пише LB.ua "Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", – сказав президент.На запитання журналіста щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генералаЗеленський сказав, що думає про заміну "ряду державних керівників"."Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну ряду державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину", – розповів Зеленський.Він додав, що потрібно поміняти "напрям керівництва країни"."Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевненими в перемозі, ми не повинні падати духом, підводити себе, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну, мати на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни», – пояснив він.Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу.Влітку 2022-го радник глави офісу президентауже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.Восени головнокомандувач написав статтю до видання The Economist, у якому заявив, що війна із росією зайшла в глухий кут.Натомість в Офісі президента порекомендували військовим "менше коментувати" події на фронті.Зеленський відповів на публікацію і запевнив, що патової ситуації немає, а залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні.У грудні міністр оборони Українизаявив, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують. За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.Також у грудні Президент прокоментував чутки про звільнення Залужного і заявив, що "треба кожен день результат на кожній посаді". Щодо планів звільнити Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.У січні знову з’явилася інформація про звільнення головкома, але поки що указу на сайті президента нема.

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