Наєв розповів, як російські ДРГ намагаються прорвати кордон України





Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише



"Склад ДРГ 10-12 людей. Всі ці ДРГ зі складу спецоперацій рф, а також ГРУ Генштабу рф. Слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом 1000 км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військослужбовців", - констатував він.



Тому, за словами генерала, цивільним громадянам слід розуміти, що держкордон у Чернігівській, Сумській та Богодухівському районі Харківської області - це лінія бойового зіткнення, там небезпечно.



Яка ситуація на прикордонні: ДРГ та обстріли з артилерії



Наєв розповів, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповування військ "Північ" перебуває більше 1800 км державного кордону, з них 850 км – це кордон з Білоруссю і більше 1000 км - це державний кордон з рф.



"Слід розуміти, що це не державний кордон, а лінія бойового зіткнення. Російські війська відійшли з півночі нашої країни, але з тих пір вони не зупинилися у веденні бойових дій, як у прикордонні, так і намагаються запускати засоби повітряного нападу з тих напрямків по території України", - зазначив він.



Що ж стосується ситуації у прикордонні Чернігівської, Сумської та Богодухівського району Харківської області, то як розповів Наєв, ворог постійно здійснює артилерійські обстріли.



"Він застосовує реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети. Також здійснює удари з гелікоптерів", - додав генерал.



Що стосується ДРГ, то на цих 1000 км ворог постійно намагається заводити диверсантів.



"Наші оборонці виконують завдання стабілізаційної операції. Тож для того, щоб обороняти прикордоння, потрібно більше військ. На даний час така дзеркальна ситуація і у РФ. ДРГ ворога постійно хочуть прощупати нашу лінію зіткнення. Але у відповідь наші підрозділи вчиняють такі самі дії", - констатував командувач.



ДРГ у Сумській області



Ситуація на Сумщині з початку року різко загострилася. Окупанти не лише обстрілюють прикордонні населені пункти, а й намагаються прорвати кордон України на цій ділянці.



Буквально 3 лютого російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону. Пізніше помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін розповів, що "нам відомо, що троє людей або були поранені, або загинули". При цьому ця група така сама, як і всі попередні - у ній є як сапери, які знають, як розмінувати територію, так і мінометники, які йдуть трохи позаду.



При цьому 3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинниках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України, діючи у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області. Ворожі групи диверсантів мають гарну підготовку та свої особливості.Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону."Склад ДРГ 10-12 людей. Всі ці ДРГ зі складу спецоперацій рф, а також ГРУ Генштабу рф. Слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом 1000 км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військослужбовців", - констатував він.Тому, за словами генерала, цивільним громадянам слід розуміти, що держкордон у Чернігівській, Сумській та Богодухівському районі Харківської області - це лінія бойового зіткнення, там небезпечно.Наєв розповів, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповування військ "Північ" перебуває більше 1800 км державного кордону, з них 850 км – це кордон з Білоруссю і більше 1000 км - це державний кордон з рф."Слід розуміти, що це не державний кордон, а лінія бойового зіткнення. Російські війська відійшли з півночі нашої країни, але з тих пір вони не зупинилися у веденні бойових дій, як у прикордонні, так і намагаються запускати засоби повітряного нападу з тих напрямків по території України", - зазначив він.Що ж стосується ситуації у прикордонні Чернігівської, Сумської та Богодухівського району Харківської області, то як розповів Наєв, ворог постійно здійснює артилерійські обстріли."Він застосовує реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети. Також здійснює удари з гелікоптерів", - додав генерал.Що стосується ДРГ, то на цих 1000 км ворог постійно намагається заводити диверсантів."Наші оборонці виконують завдання стабілізаційної операції. Тож для того, щоб обороняти прикордоння, потрібно більше військ. На даний час така дзеркальна ситуація і у РФ. ДРГ ворога постійно хочуть прощупати нашу лінію зіткнення. Але у відповідь наші підрозділи вчиняють такі самі дії", - констатував командувач.з початку року різко загострилася. Окупанти не лише обстрілюють прикордонні населені пункти, а й намагаються прорвати кордон України на цій ділянці.Буквально 3 лютого російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону. Пізніше помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін розповів, що "нам відомо, що троє людей або були поранені, або загинули". При цьому ця група така сама, як і всі попередні - у ній є як сапери, які знають, як розмінувати територію, так і мінометники, які йдуть трохи позаду.При цьому 3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинниках.

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