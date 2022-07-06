«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно»: Залужний оприлюднив фото з Шапталою
Сьогодні, 10:53
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив фото із начальником Генштабу Сергієм Шапталою. Раніше президент Зеленський вперше підтвердив наміри відправити Залужного у відставку.
Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши фото із Сергієм Шапталою, передає Цензор.НЕТ.
"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни. Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе.
З Днем народження, Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - йдеться в повідомленні до фото.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.
В інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей із Залужним, заявив що думає про відставку Залужного.
Президент Володимир Зеленський міркує про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил. І, як повідомили УП декілька джерел у команді президента і в військових колах, в Офісі президента також консультуються про заміну начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.
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Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши фото із Сергієм Шапталою, передає Цензор.НЕТ.
"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни. Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе.
З Днем народження, Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - йдеться в повідомленні до фото.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.
В інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей із Залужним, заявив що думає про відставку Залужного.
Президент Володимир Зеленський міркує про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил. І, як повідомили УП декілька джерел у команді президента і в військових колах, в Офісі президента також консультуються про заміну начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.
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