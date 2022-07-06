«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно»: Залужний оприлюднив фото з Шапталою

«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно»: Залужний оприлюднив фото з Шапталою
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив фото із начальником Генштабу Сергієм Шапталою. Раніше президент Зеленський вперше підтвердив наміри відправити Залужного у відставку.

Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши фото із Сергієм Шапталою, передає Цензор.НЕТ.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни. Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе.

З Днем народження, Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - йдеться в повідомленні до фото.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.

В інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський, відповідаючи на запитання щодо розбіжностей із Залужним, заявив що думає про відставку Залужного.

Президент Володимир Зеленський міркує про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил. І, як повідомили УП декілька джерел у команді президента і в військових колах, в Офісі президента також консультуються про заміну начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Залужний, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно»: Залужний оприлюднив фото з Шапталою
Сьогодні, 10:53
Зеленський розповів, скільки території України наразі перебуває в окупації
Сьогодні, 10:35
Наєв розповів, як російські ДРГ намагаються прорвати кордон України
Сьогодні, 10:15
На Волині у багнюці застрягла «швидка» із хворою дитиною
Сьогодні, 10:00
«Однозначно потрібне перезавантаження», – Зеленський повідомив про намір змінити низку «державних керівників»
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
«Однозначно потрібне перезавантаження», – Зеленський повідомив про намір змінити низку «державних керівників» «Однозначно потрібне перезавантаження», – Зеленський повідомив про намір змінити низку «державних керівників»
Сьогодні, 09:50
Зеленський доручив Залужному скасувати дозволи на пересування військовозобов'язаних Зеленський доручив Залужному скасувати дозволи на пересування військовозобов'язаних
06 липень, 2022, 14:40
У Байдена розповіли, що думають про можливу відставку Залужного У Байдена розповіли, що думають про можливу відставку Залужного
Сьогодні, 01:34
Для звільнення Залужного президенту не потрібне подання міністра, — експерт Для звільнення Залужного президенту не потрібне подання міністра, — експерт
03 лютий, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно»: Залужний оприлюднив фото з Шапталою
Сьогодні, 10:53
 0
Зеленський розповів, скільки території України наразі перебуває в окупації
Сьогодні, 10:35
 0
Наєв розповів, як російські ДРГ намагаються прорвати кордон України
Сьогодні, 10:15
 0
На Волині у багнюці застрягла «швидка» із хворою дитиною
Сьогодні, 10:00
 0
«Однозначно потрібне перезавантаження», – Зеленський повідомив про намір змінити низку «державних керівників»
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8