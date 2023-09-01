Ігнат – про польську авіацію біля рф і Білорусі: «Якщо є активність по той бік кордону, треба відповідати ворогу»

Ігнат – про польську авіацію біля рф і Білорусі: «Якщо є активність по той бік кордону, треба відповідати ворогу»
Попередження Польщі щодо активізації її авіації біля кордонів з рф та Білоруссю є логічним, бо кордон з рф знаходиться поблизу - у Калінінградській області.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Коли чуємо про кордон з росією, починаємо дивитися на схід, але ж згадуймо, що є і Калінінградська область, де є теж російська авіація. Це не є щось нове. Наразі я не маю таких даних про те, що є велика активність", - сказав він.

Ігнат зауважив, що російська авіація може бути будь-де. «Нічого дивного в цьому немає. Коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія", - заявив Ігнат.

Він додав, що навіть під час повітряних тривог, ракетних атак польське військо підіймає в небо винищувачі, щоб захистити свої кордони.

"Ну і якщо є якась активність, треба відповідати ворогу, реагувати якимось чином. А для поляків, безумовно, росія є тим самим ворогом, яким є і для нас", - заявив Ігнат.

Нагадаємо, що оперативне командування ЗС Польщі попередило про можливу активізацію військової авіації на сході країни, поблизу кордонів з росією, Білоруссю та Україною, у період з 5 лютого по 5 березня. Упродовж останніх кількох тижнів Польща декілька разів піднімала у повітря винищувачі F-16 у зв’язку з ракетними обстрілами України.

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Теги: Польща, росія, Білорусь
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