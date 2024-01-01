МВС поділилося неймовірною історією порятунку воїна
Сьогодні, 11:41
МВС України опублікувало неймовірну історію порятунку бійця-прикордонника з допомогою дрону.
Відео оприлюднили в телеграмі МВС.
Сергія Купіна поранило під час бою на Сватівському напрямку. Через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати.
Аеророзвідники 68-ї ОЄБр помітили пораненого бійця та допомогли йому врятуватися.
Прикордонник зміг проповзти 700 метрів до наших позицій. Напрямок руху йому постійно вказувала «пташка».
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Відео оприлюднили в телеграмі МВС.
Сергія Купіна поранило під час бою на Сватівському напрямку. Через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати.
Аеророзвідники 68-ї ОЄБр помітили пораненого бійця та допомогли йому врятуватися.
Прикордонник зміг проповзти 700 метрів до наших позицій. Напрямок руху йому постійно вказувала «пташка».
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