МВС поділилося неймовірною історією порятунку воїна

допомогою дрону.



Відео оприлюднили в телеграмі МВС.



Сергія Купіна поранило під час бою на Сватівському напрямку. Через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати.



Аеророзвідники 68-ї ОЄБр помітили пораненого бійця та допомогли йому врятуватися.



Прикордонник зміг проповзти 700 метрів до наших позицій. Напрямок руху йому постійно вказувала «пташка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! МВС України опублікувало неймовірну історію порятунку бійця-прикордонника зВідео оприлюднили в телеграмі МВС.поранило під час бою на Сватівському напрямку. Через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати.Аеророзвідники 68-ї ОЄБр помітили пораненого бійця та допомогли йому врятуватися.Прикордонник зміг проповзти 700 метрів до наших позицій. Напрямок руху йому постійно вказувала «пташка».

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