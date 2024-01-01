МВС поділилося неймовірною історією порятунку воїна

МВС поділилося неймовірною історією порятунку воїна
МВС України опублікувало неймовірну історію порятунку бійця-прикордонника з допомогою дрону.

Відео оприлюднили в телеграмі МВС.

Сергія Купіна поранило під час бою на Сватівському напрямку. Через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати.

Аеророзвідники 68-ї ОЄБр помітили пораненого бійця та допомогли йому врятуватися.

Прикордонник зміг проповзти 700 метрів до наших позицій. Напрямок руху йому постійно вказувала «пташка».


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Теги: війна, ЗСУ
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