Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу

Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу
Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка зустрілися із командиром військової частини А7086, полковником Ігорем Бурдейним.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Отримали подяку за надання грошової допомоги ЗСУ (військовій частині А7086), а саме 37 тисяч гривень, які задонатили військовослужбовцю, колезі із оркестру Ігорю Блащуку. А також нам вручили символічний подарунок – підписаний стяг! Щиро дякуємо! Продовжуємо боротьбу! Слава й уклін усім військовим, які боронять нас кожен день!", - йдеться у дописі.
Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу

За допомогу військовим Ігор Бурдейний вручив виконуючому обов'язки директора-художнього керівника театру Сергію Скулинцю жовто-блакитний прапор із символікою 2-го окремого стрілецького батальйону та подяку від військової частини за високу громадську позицію, патріотизм, вагомий внесок в обороноздатність держави та надання допомоги Збройним силам України.
Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу

Нагадаємо, під час тематичних заходів завдяки глядачам у театрі зібрали 37 тисяч гривень. Гроші уже передали колезі – артисту оркестру Ігорю Блащуку, який із перших днів повномасштабного вторгнення броронить країну у складі 2-го окремого стрілецького батальйону.

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Теги: театр, Луцьк, ЗСУ, допомога
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