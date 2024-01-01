Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу

Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру іменізустрілися із командиром військової частини А7086, полковникомПро це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."Отримали подяку за надання грошової допомоги ЗСУ (військовій частині А7086), а саме 37 тисяч гривень, які задонатили військовослужбовцю, колезі із оркестру. А також нам вручили символічний подарунок – підписаний стяг! Щиро дякуємо! Продовжуємо боротьбу! Слава й уклін усім військовим, які боронять нас кожен день!", - йдеться у дописі.За допомогу військовим Ігор Бурдейний вручив виконуючому обов'язки директора-художнього керівника театружовто-блакитний прапор із символікою 2-го окремого стрілецького батальйону та подяку від військової частини за високу громадську позицію, патріотизм, вагомий внесок в обороноздатність держави та надання допомоги Збройним силам України.Нагадаємо, під час тематичних заходів завдяки глядачам. Гроші уже передали колезі – артисту оркестру Ігорю Блащуку, який із перших днів повномасштабного вторгнення броронить країну у складі 2-го окремого стрілецького батальйону.