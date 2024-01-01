Артистам волинського драмтеатру командир 2-го стрілецького батальйону особисто подякував за допомогу
Сьогодні, 11:53
Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка зустрілися із командиром військової частини А7086, полковником Ігорем Бурдейним.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"Отримали подяку за надання грошової допомоги ЗСУ (військовій частині А7086), а саме 37 тисяч гривень, які задонатили військовослужбовцю, колезі із оркестру Ігорю Блащуку. А також нам вручили символічний подарунок – підписаний стяг! Щиро дякуємо! Продовжуємо боротьбу! Слава й уклін усім військовим, які боронять нас кожен день!", - йдеться у дописі.
За допомогу військовим Ігор Бурдейний вручив виконуючому обов'язки директора-художнього керівника театру Сергію Скулинцю жовто-блакитний прапор із символікою 2-го окремого стрілецького батальйону та подяку від військової частини за високу громадську позицію, патріотизм, вагомий внесок в обороноздатність держави та надання допомоги Збройним силам України.
Нагадаємо, під час тематичних заходів завдяки глядачам у театрі зібрали 37 тисяч гривень. Гроші уже передали колезі – артисту оркестру Ігорю Блащуку, який із перших днів повномасштабного вторгнення броронить країну у складі 2-го окремого стрілецького батальйону.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"Отримали подяку за надання грошової допомоги ЗСУ (військовій частині А7086), а саме 37 тисяч гривень, які задонатили військовослужбовцю, колезі із оркестру Ігорю Блащуку. А також нам вручили символічний подарунок – підписаний стяг! Щиро дякуємо! Продовжуємо боротьбу! Слава й уклін усім військовим, які боронять нас кожен день!", - йдеться у дописі.
За допомогу військовим Ігор Бурдейний вручив виконуючому обов'язки директора-художнього керівника театру Сергію Скулинцю жовто-блакитний прапор із символікою 2-го окремого стрілецького батальйону та подяку від військової частини за високу громадську позицію, патріотизм, вагомий внесок в обороноздатність держави та надання допомоги Збройним силам України.
Нагадаємо, під час тематичних заходів завдяки глядачам у театрі зібрали 37 тисяч гривень. Гроші уже передали колезі – артисту оркестру Ігорю Блащуку, який із перших днів повномасштабного вторгнення броронить країну у складі 2-го окремого стрілецького батальйону.
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