Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президентвніс до Ради законопроєкти про продовженнята воєнного стану.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.Як відомо, 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено проведення загальної мобілізації – до 26 березня.Згодом строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжувався парламентом до 25 квітня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, 19 лютого, 20 травня, 18 серпня, 15 листопада 2023 року, 14 лютого 2024 року.