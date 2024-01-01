Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і мобілізацію
Сьогодні, 11:14
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.
Як відомо, 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено проведення загальної мобілізації – до 26 березня.
Згодом строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжувався парламентом до 25 квітня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, 19 лютого, 20 травня, 18 серпня, 15 листопада 2023 року, 14 лютого 2024 року.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.
Як відомо, 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено проведення загальної мобілізації – до 26 березня.
Згодом строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжувався парламентом до 25 квітня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, 19 лютого, 20 травня, 18 серпня, 15 листопада 2023 року, 14 лютого 2024 року.
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