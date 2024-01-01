Комітет Ради може розглянути законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня

Комітет Ради може розглянути законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може розглянути законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що комітету зараз вже не дуже багато часу буде потрібно, тому що ми в принципі з першою редакцією детально ознайомилися. Зараз ми пройдемося по тому, що було змінено у порівнянні з першою редакцією. Я сподіваюсь, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання", - сказав він.

Нардеп зазначив, що після розгляду законопроєкту Комітет з нацбезпеки буде приймати рішення, що буде з документом: або направити до сесійної зали, або доопрацювати його в комітеті.

"Подивимося, я думаю, що на цьому тижні комітет цей законопроєкт пройде", - вважає парламентар.

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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