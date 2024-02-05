Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та на території Волинської області завтра, 5 лютого, буде хмарна погода, можливі дощі.
Про це повідомляє Синоптик.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря становитиме 4-7 градусів тепла.
В області також буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря коливатиметься 3-8 градусів вище нуля.
Народний прогноз погоди:
У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів.
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Про це повідомляє Синоптик.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря становитиме 4-7 градусів тепла.
В області також буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря коливатиметься 3-8 градусів вище нуля.
Народний прогноз погоди:
У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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