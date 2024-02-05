Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
У Луцьку та на території Волинської області завтра, 5 лютого, буде хмарна погода, можливі дощі.

Про це повідомляє Синоптик.

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря становитиме 4-7 градусів тепла.

В області також буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря коливатиметься 3-8 градусів вище нуля.

Народний прогноз погоди:

У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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