Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого





Про це повідомляє



З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря становитиме 4-7 градусів тепла.



В області також буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря коливатиметься 3-8 градусів вище нуля.



Народний прогноз погоди:



У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та на території Волинської області завтра, 5 лютого, буде хмарна погода, можливі дощі.Про це повідомляє Синоптик З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря становитиме 4-7 градусів тепла.В області також буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря коливатиметься 3-8 градусів вище нуля.

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