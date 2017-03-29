НМТ-2024 на Волині: що нового
Сьогодні, 18:00
На Волині освітяни та випускники уже готуються до вступної кампанії. Адже цього року треба скласти НМТ — Національний мультипредметний тест.
Що зміниться цього року, на що варто налаштуватися потенційним студентам і чому цього року на іспит можна брати бутерброди, пише ВСН із посиланням на сюжет 12 каналу.
Учні старших класів які мріють про студентське життя нині не просто опановують навчальні програми 11-го класу, а ще й посилено готуються до НМТ - комп'ютерного онлайн-тесту. Однак через війну інформація про цей важливий іспит ось уже третій рік має нові нюанси - цього року тестування стане на годину довшим.
«Головна глобальна зміна - це збільшення кількості предметів які складатимуть учасники. Ну і відповідно збільшення кількості тривалості самого тесту, тобто кількість робочого часу на виконання тестових завдань», - каже завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
Цьогоріч учасники повинні скласти НМТ з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими - це українська мова математика та історія України. Четвертий предмет можна обирати самостійно. Перелік таких дисциплін став ширшим. Окрім традиційних іноземних мов та природничихнаук тепер можна скласти НМТ з української літератури та географії. Загалом тест триватиме чотири години, але з перервою.
«Процедурою буде передбачено обов'язкову перерву після двох перших годин тесту - 20-тихвилинна перерва для певного відпочинку. Наші організатори з українського центру так навіть і у вільному доступі розповідають про те що можна і перекусити буде нашим учасникам», - каже Алла Корнейко.
Цього року є ще одна важлива відмінність - учасник не зможе керувати часом на свій розсуд. У перші дві години абітурієнти писатимуть тест з української мови і математики. Повернутися після перерви до виконання цих завдань буде неможливо, адже далі новий блок з рештою предметів.
«Розподіляти час в межах кожного етапу можна, розподіляти час в цілому в рамках всього тестування, на жаль, не вийде. Перерва розпочнеться рівно через 120 хвилин і програми на той момент будуть блоковані», - зазначила Алла Корнейко.
Тестування буде, як і раніше, у закладах освіти, у тих, де є укриття, якісний інтернет і потужні комп'ютери. У разі повітряної тривоги тестування зупиняють і програму блокують. Нині точних дат реєстрації на тест немає, але кажуть розраховувати на березень, а самі іспити для різних груп вступників до вишів проводитимуть з кінця травня і до середини липня.
«Ми не будемо на широкий загал виносити інформацію про конкретні дати тестування. Я думаю, всі розуміють, це робиться з безпекових міркувань, тому ми будемо просити, будемо застерігати, щоб інформація про конкретні дати, про конкретні пункти тестування, мається наувазі, адреса, графік роботи і так далі, була максимально для службового користування. Тобто тим, хто займається організацією тестування, ну і звичайно нашим учасникам», - зауважила Алла Корнейко.
Аби підготуватися до НМТ, експерти радять проходити тестування на інтернет-ресурсах за попередні роки, оскільки програма, яка була затверджена у 201 році, не змінилася.
«Тести минулих років, ну природньо, з тих предметів, які відбувалися, крім української літератури і географії, є на сайті українського центру оцінювання якості освіти на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти», - додала завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
Кажуть, НМТ зможуть скласти і випускники, що знаходяться за кордоном - перелік країн, де організують тестування, може відрізнятися від минулорічного. Деталі цього обіцяють повідомити згодом.
Що зміниться цього року, на що варто налаштуватися потенційним студентам і чому цього року на іспит можна брати бутерброди, пише ВСН із посиланням на сюжет 12 каналу.
Учні старших класів які мріють про студентське життя нині не просто опановують навчальні програми 11-го класу, а ще й посилено готуються до НМТ - комп'ютерного онлайн-тесту. Однак через війну інформація про цей важливий іспит ось уже третій рік має нові нюанси - цього року тестування стане на годину довшим.
«Головна глобальна зміна - це збільшення кількості предметів які складатимуть учасники. Ну і відповідно збільшення кількості тривалості самого тесту, тобто кількість робочого часу на виконання тестових завдань», - каже завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
Цьогоріч учасники повинні скласти НМТ з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими - це українська мова математика та історія України. Четвертий предмет можна обирати самостійно. Перелік таких дисциплін став ширшим. Окрім традиційних іноземних мов та природничихнаук тепер можна скласти НМТ з української літератури та географії. Загалом тест триватиме чотири години, але з перервою.
«Процедурою буде передбачено обов'язкову перерву після двох перших годин тесту - 20-тихвилинна перерва для певного відпочинку. Наші організатори з українського центру так навіть і у вільному доступі розповідають про те що можна і перекусити буде нашим учасникам», - каже Алла Корнейко.
Цього року є ще одна важлива відмінність - учасник не зможе керувати часом на свій розсуд. У перші дві години абітурієнти писатимуть тест з української мови і математики. Повернутися після перерви до виконання цих завдань буде неможливо, адже далі новий блок з рештою предметів.
«Розподіляти час в межах кожного етапу можна, розподіляти час в цілому в рамках всього тестування, на жаль, не вийде. Перерва розпочнеться рівно через 120 хвилин і програми на той момент будуть блоковані», - зазначила Алла Корнейко.
Тестування буде, як і раніше, у закладах освіти, у тих, де є укриття, якісний інтернет і потужні комп'ютери. У разі повітряної тривоги тестування зупиняють і програму блокують. Нині точних дат реєстрації на тест немає, але кажуть розраховувати на березень, а самі іспити для різних груп вступників до вишів проводитимуть з кінця травня і до середини липня.
«Ми не будемо на широкий загал виносити інформацію про конкретні дати тестування. Я думаю, всі розуміють, це робиться з безпекових міркувань, тому ми будемо просити, будемо застерігати, щоб інформація про конкретні дати, про конкретні пункти тестування, мається наувазі, адреса, графік роботи і так далі, була максимально для службового користування. Тобто тим, хто займається організацією тестування, ну і звичайно нашим учасникам», - зауважила Алла Корнейко.
Аби підготуватися до НМТ, експерти радять проходити тестування на інтернет-ресурсах за попередні роки, оскільки програма, яка була затверджена у 201 році, не змінилася.
«Тести минулих років, ну природньо, з тих предметів, які відбувалися, крім української літератури і географії, є на сайті українського центру оцінювання якості освіти на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти», - додала завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
Кажуть, НМТ зможуть скласти і випускники, що знаходяться за кордоном - перелік країн, де організують тестування, може відрізнятися від минулорічного. Деталі цього обіцяють повідомити згодом.