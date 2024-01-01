На Волині – акція на підтримку полонених воїнів

На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
У Ковелі cьогодні, 4 лютого, рідні, близькі та друзі полонених військовослужбовців вийшли на мирну акцію «Не мовчи! Полон вбиває!»

Про це повідомила Ковельська міськрада.

Цього разу зібрання приурочили сумній події, яка сталася півтора року тому на території колишньої колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині. Уночі з 28 на 29 липня 2022 росіяни спровокували теракт, під час якого загинули понад 50 військовополонених та ще понад 130 були тяжко поранені і досі перебувають в полоні разом із тисячами військових та цивільних.
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів

У Ковелі на підтримку українських бранців зібралося майже сотня людей. Такі акції у цю неділю проходять ще у 14 містах України.

21 місяць не перестають рідні вірити і чекати оборонців Азовсталі, ковельчан: Владислава Бакума, Андрія Богдана і Владислава Оксеньчука. Мами Світлана Богдан та Тетяна Бакун не втомлюються боротися за своїх дітей. І у цей день вони є голосом полонених.
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів

«Ми виходимо на вулицю задля того, щоб нас почули: суспільство, влада, міжнародні інституції і допомогли нам повернути рідних із полону», – кажуть жінки.
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів

Вікторія приїхала з Луцька. Її чоловік теж в полоні. Вона запевняє, що робитиме усе, щоб їх рідні не були забуті та зневажені.
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів

«Азовці – це патріоти, які захищали нашу землю від агресора. Вони стояли проти ворога сам на сам у повному оточенні. Вони – наша честь, наша гордість, наша надія. Ми знаємо, що вони переживають страшні знущання, як маніпулюють їхніми долями, готують проти них фальшиві звинувачення. Ми не можемо залишатись байдужими. Ми вдячні усім, хто робить можливе і неможливе, щоб домогтися звільнення наших рідних. Ми віримо в наш успіх», - каже вона.
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів

Рідні звертаються до усіх українців, щоб не забували про полонених Азову, не залишали їх один на один із ворогом: «Ми просимо вас бути з ними, як вони були з нами. Ми віримо, що день звільнення наших рідних настане. Ми віримо, що вони повернуться додому, на свою землю. Ми віримо, що вони побачать як ми будуємо нову Україну, нову націю, що вони будуть горді за нас, так як ми – горді за них».
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів

Учасники акції з плакатами пройшли вулицею Незалежності, щоб привернути увагу ковельчан і нагадати: «Не мовчи! Полон вбиває!»
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів
На Волині – акція на підтримку полонених воїнів


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Теги: полонені, ЗСУ
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Коментарі 1
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під кацапськими церквами треба мітингувати..
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