ШІ на службі шахраїв: міжнародну компанію ошукали на $26 мільйонів

ШІ на службі шахраїв: міжнародну компанію ошукали на $26 мільйонів
Міжнародна компанія, назву якої не оприлюднили, втратила 26 мільйонів доларів через шахраїв які використовували відео на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Економічна правда правда з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, шахраї сфабрикували зображення фінансового директора компанії та інших учасників дзвінка, використовуючи загальнодоступні відеозаписи, і переконали жертву здійснити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.

Фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення нібито від свого британського фінансового директора в середині січня. Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.

Нагадаємо, Мінцифри презентувало дорожню карту з регулювання штучного інтелекту в Україні.

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Теги: штучний інтелект, Україна
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