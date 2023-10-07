ШІ на службі шахраїв: міжнародну компанію ошукали на $26 мільйонів





Про це повідомляє



Як зазначається, шахраї сфабрикували зображення фінансового директора компанії та інших учасників дзвінка, використовуючи загальнодоступні відеозаписи, і переконали жертву здійснити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.



Фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення нібито від свого британського фінансового директора в середині січня. Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.



Нагадаємо, Мінцифри презентувало дорожню карту з регулювання штучного інтелекту в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародна компанія, назву якої не оприлюднили, втратила 26 мільйонів доларів через шахраїв які використовували відео на основі штучного інтелекту.Про це повідомляє Економічна правда правда з посиланням на Bloomberg.Як зазначається, шахраї сфабрикували зображення фінансового директора компанії та інших учасників дзвінка, використовуючи загальнодоступні відеозаписи, і переконали жертву здійснити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.Фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення нібито від свого британського фінансового директора в середині січня. Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.Нагадаємо, Мінцифриз регулювання штучного інтелекту в Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію