Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 лютого, відвідав передові позиції у селі Роботине на Запоріжжі.

Про це глава держави повідомив у фейсбуці.

«Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!» - зазначив Володимир Зеленський.



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Теги: Володимир Зеленський, Україна
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