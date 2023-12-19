Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі
Сьогодні, 15:39
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 лютого, відвідав передові позиції у селі Роботине на Запоріжжі.
Про це глава держави повідомив у фейсбуці.
«Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!» - зазначив Володимир Зеленський.
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Про це глава держави повідомив у фейсбуці.
«Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!» - зазначив Володимир Зеленський.
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