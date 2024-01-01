Волиняни вибороли 2 «бронзи» на Кубку світу з лижних перегонів

Волиняни вибороли 2 «бронзи» на Кубку світу з лижних перегонів
Волинь має ще двох бронзових призерів Кубку світу з лижних перегонів та біатлону – Назара Шевчика та Богдану Конашук.

Про це у фейсбуці повідомляє центр фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт-Волинь».

Спортсмени Назар Шевчик та Богдана Конашук принесли у скарбничку області дві бронзові медалі. Таким чином, спортивні здобутки волинян поповнилися трьома бронзовими медалями Кубку світу у Мартелі.
Волиняни вибороли 2 «бронзи» на Кубку світу з лижних перегонів
Волиняни вибороли 2 «бронзи» на Кубку світу з лижних перегонів
Волиняни вибороли 2 «бронзи» на Кубку світу з лижних перегонів
Волиняни вибороли 2 «бронзи» на Кубку світу з лижних перегонів

Нагадаємо, Кубок світу з лижних перегонів та біатлону серед осіб з інвалідністю проходить у італійському Мартелі з 29 січня по 5 лютого 2024 року.

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Теги: спорт, Волинь
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