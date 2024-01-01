Волиняни вибороли 2 «бронзи» на Кубку світу з лижних перегонів

Назара Шевчика та Богдану Конашук.



Про це у фейсбуці повідомляє центр фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт-Волинь».



Спортсмени Назар Шевчик та Богдана Конашук принесли у скарбничку області дві бронзові медалі. Таким чином, спортивні здобутки волинян поповнилися трьома бронзовими медалями Кубку світу у Мартелі.



Нагадаємо, Кубок світу з лижних перегонів та біатлону серед осіб з інвалідністю проходить у італійському Мартелі з 29 січня по 5 лютого 2024 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь має ще двох бронзових призерів Кубку світу з лижних перегонів та біатлону –таПро це у фейсбуці повідомляє центр фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт-Волинь».Спортсмени Назар Шевчик та Богдана Конашук принесли удві бронзові медалі. Таким чином, спортивні здобутки волинян поповнилися трьома бронзовими медалями Кубку світу у Мартелі.Нагадаємо, Кубок світу з лижних перегонів та біатлону серед осіб з інвалідністю проходить у італійському Мартелі з 29 січня по 5 лютого 2024 року.

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