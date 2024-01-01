Зеленський назвав чисельність української армії

Володимир Зеленський озвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч.



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"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.



При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.



"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - додав Зеленський.



Нагадаємо, що колишній міністр оборони Олексій Резніков, бувши на посаді, заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Як він казав влітку 2022 року, до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.



При цьому в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.



Нагадаємо, що за добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентозвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD."...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів."Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - додав Зеленський.Нагадаємо, що колишній міністр оборони, бувши на посаді, заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Як він казав влітку 2022 року, до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.При цьому в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.Нагадаємо, що

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