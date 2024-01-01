За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,



– танків ‒ 6290 (+10) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,



– артилерійських систем – 9113 (+16) од,



– РСЗВ – 972 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 660 (+0) од,



– літаків – 331 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),



– крилаті ракети ‒ 1846 (+1),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,



– спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).

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