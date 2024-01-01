За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів

За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів
За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,

– танків ‒ 6290 (+10) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,

– артилерійських систем – 9113 (+16) од,

– РСЗВ – 972 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 660 (+0) од,

– літаків – 331 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

– крилаті ракети ‒ 1846 (+1),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,

– спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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