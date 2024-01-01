За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів
Сьогодні, 09:50
За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,
– танків ‒ 6290 (+10) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
– артилерійських систем – 9113 (+16) од,
– РСЗВ – 972 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
– крилаті ракети ‒ 1846 (+1),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
– спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,
– танків ‒ 6290 (+10) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
– артилерійських систем – 9113 (+16) од,
– РСЗВ – 972 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
– крилаті ракети ‒ 1846 (+1),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
– спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині затримали серійного злодія, який обкрадав магазини
Сьогодні, 10:15
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
Сьогодні, 10:00
За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 29 січня
Сьогодні, 09:40
На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 22 атаки окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:30