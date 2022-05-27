На Волині затримали серійного злодія, який обкрадав магазини





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Поліцейські встановили, що 47-річний ковельчанин викрадав з торгових залів магазинів речі повсякденного вжитку.



Вже встановлено його причетність до вчинення восьми таких злочинів.



Сума завданих матеріальних збитків орієнтовно становить близько 4 тис. грн.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Слідство триває.



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