На Волині затримали серійного злодія, який обкрадав магазини

На Волині затримали серійного злодія, який обкрадав магазини
Ковельські поліцейські викрили серійного злодія.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські встановили, що 47-річний ковельчанин викрадав з торгових залів магазинів речі повсякденного вжитку.

Вже встановлено його причетність до вчинення восьми таких злочинів.

Сума завданих матеріальних збитків орієнтовно становить близько 4 тис. грн.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, Ковель, злодій, магазини
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