На Волині затримали серійного злодія, який обкрадав магазини
Сьогодні, 10:15
Ковельські поліцейські викрили серійного злодія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські встановили, що 47-річний ковельчанин викрадав з торгових залів магазинів речі повсякденного вжитку.
Вже встановлено його причетність до вчинення восьми таких злочинів.
Сума завданих матеріальних збитків орієнтовно становить близько 4 тис. грн.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські встановили, що 47-річний ковельчанин викрадав з торгових залів магазинів речі повсякденного вжитку.
Вже встановлено його причетність до вчинення восьми таких злочинів.
Сума завданих матеріальних збитків орієнтовно становить близько 4 тис. грн.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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