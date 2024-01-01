На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Миколою Рябіїком.

Про це пише видання "Нове життя".

"В останню дорогу провели захисника із Погулянки Миколу Рябіїка. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 20 грудня 2023 року в Харківській області. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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