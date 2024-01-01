Волинська тероборона отримала від волонтерів чималу партію FPV-дронів





Про це військова частина повідомила в телеграмі.



Це означає, що у бійців підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» з’явилося ще більше можливостей множити ворога на нуль.



«Для ілюстрації – свіженьке відео знищення FPV-дроном чергової орківської «буханки» (УАЗ СГР). Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили військові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Спільнота Стерненка» вчергове передала 100-й окремій бригаді тероборони з Волині партію FPV-дронів – 150 штук.Про це військова частина повідомила в телеграмі.Це означає, що у бійців підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» з’явилося ще більше можливостей«Для ілюстрації – свіженьке відео знищення FPV-дроном чергової орківської «буханки» (УАЗ СГР). Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили військові.

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