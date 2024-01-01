Волинська тероборона отримала від волонтерів чималу партію FPV-дронів
Сьогодні, 12:12
«Спільнота Стерненка» вчергове передала 100-й окремій бригаді тероборони з Волині партію FPV-дронів – 150 штук.
Про це військова частина повідомила в телеграмі.
Це означає, що у бійців підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» з’явилося ще більше можливостей множити ворога на нуль.
«Для ілюстрації – свіженьке відео знищення FPV-дроном чергової орківської «буханки» (УАЗ СГР). Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили військові.
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Про це військова частина повідомила в телеграмі.
Це означає, що у бійців підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» з’явилося ще більше можливостей множити ворога на нуль.
«Для ілюстрації – свіженьке відео знищення FPV-дроном чергової орківської «буханки» (УАЗ СГР). Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили військові.
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