Волинська тероборона отримала від волонтерів чималу партію FPV-дронів

Волинська тероборона отримала від волонтерів чималу партію FPV-дронів
«Спільнота Стерненка» вчергове передала 100-й окремій бригаді тероборони з Волині партію FPV-дронів – 150 штук.

Про це військова частина повідомила в телеграмі.

Це означає, що у бійців підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» з’явилося ще більше можливостей множити ворога на нуль.

«Для ілюстрації – свіженьке відео знищення FPV-дроном чергової орківської «буханки» (УАЗ СГР). Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили військові.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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