У Луцьку виробляють унікальні візки для евакуації поранених

У Луцьку виробляють унікальні візки для евакуації поранених
Луцькі волонтери виготовляють унікальні візки для евакуації поранених у ситуації, коли не проїде автомобіль.

Про це повідомляє 5 канал.

Луцькі волонтери розробили і виготовили унікальні візки для евакуації поранених. Взимку військові замовляли лижний варіант.

Конструкція цих виробів компактна і має високу прохідність. Такий механізм допомагає швидше вивезти поранених воїнів із поля бою, а, отже, збільшити шанси на порятунок.

Як вдосконалюють візки з урахуванням зміни погоди – детальніше у відео (з 16:15 хв).


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Теги: поранені, лікування
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