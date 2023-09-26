У Луцьку виробляють унікальні візки для евакуації поранених
Сьогодні, 15:02
Луцькі волонтери виготовляють унікальні візки для евакуації поранених у ситуації, коли не проїде автомобіль.
Про це повідомляє 5 канал.
Луцькі волонтери розробили і виготовили унікальні візки для евакуації поранених. Взимку військові замовляли лижний варіант.
Конструкція цих виробів компактна і має високу прохідність. Такий механізм допомагає швидше вивезти поранених воїнів із поля бою, а, отже, збільшити шанси на порятунок.
Як вдосконалюють візки з урахуванням зміни погоди – детальніше у відео (з 16:15 хв).
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Про це повідомляє 5 канал.
Луцькі волонтери розробили і виготовили унікальні візки для евакуації поранених. Взимку військові замовляли лижний варіант.
Конструкція цих виробів компактна і має високу прохідність. Такий механізм допомагає швидше вивезти поранених воїнів із поля бою, а, отже, збільшити шанси на порятунок.
Як вдосконалюють візки з урахуванням зміни погоди – детальніше у відео (з 16:15 хв).
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