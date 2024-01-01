Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині
Сьогодні, 18:33
Спецпризначенці перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали обстріли.
Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить, повідомляє Нацполіція в телеграмів.
Це був підліток, який буквально стікав кров’ю від осколкового поранення в ногу.
Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця та зараз його стан стабільний.
«Наші рятівники – це спецпризначенці КОРД з Миколаєва та Полтави, які зараз несуть службу на Херсонщині у складі зведеного загону поліцейських та нищать ворога. Пишаємось та дякуємо колегам, які продовжують захищати та рятувати. Навіть під обстрілами», - зазначили у Нацполіції.
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Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить, повідомляє Нацполіція в телеграмів.
Це був підліток, який буквально стікав кров’ю від осколкового поранення в ногу.
Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця та зараз його стан стабільний.
«Наші рятівники – це спецпризначенці КОРД з Миколаєва та Полтави, які зараз несуть службу на Херсонщині у складі зведеного загону поліцейських та нищать ворога. Пишаємось та дякуємо колегам, які продовжують захищати та рятувати. Навіть під обстрілами», - зазначили у Нацполіції.
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