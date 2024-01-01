Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині

Спецпризначенці перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали обстріли.Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить, повідомляє Нацполіція в телеграмів.Це був підліток, який буквально стікав кров’ю від осколкового поранення в ногу.Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця та зараз його стан стабільний.«Наші рятівники – це спецпризначенці КОРД з Миколаєва та Полтави, які зараз несуть службу на Херсонщині у складі зведеного загону поліцейських та нищать ворога. Пишаємось та дякуємо колегам, які продовжують. Навіть під обстрілами», - зазначили у Нацполіції.