Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині

Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині
Спецпризначенці перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали обстріли.

Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить, повідомляє Нацполіція в телеграмів.

Це був підліток, який буквально стікав кров’ю від осколкового поранення в ногу.

Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця та зараз його стан стабільний.

«Наші рятівники – це спецпризначенці КОРД з Миколаєва та Полтави, які зараз несуть службу на Херсонщині у складі зведеного загону поліцейських та нищать ворога. Пишаємось та дякуємо колегам, які продовжують захищати та рятувати. Навіть під обстрілами», - зазначили у Нацполіції.


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Теги: поліція, війна, наближають перемогу
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