Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво

Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво
У Вільнюсі відбулось відкриття виставки дитячих малюнків на уламках ракет. Діти Волині перетворили метал руйнації та смерті на символи незламності і перемоги.

Про це інформує у фейсбуці Волинська ОВА.

«Металевий відблиск» – таку назву має виставка робіт української молоді, дітей з Рожищенської територіальної громади нашої області. Яскравими фарбами життя вони розмалювали більше 150 уламків зброї, що була випущена державою-терористом по мирних районах Харкова, Запоріжжя та Донеччини. Знешкоджений метал та інші предмети передали дітям військові та волонтери.
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво

«Українські діти хочуть донести всьому світу, що вони живі, вони борються, живуть, творять і розвиваються в країні, де йде війна і вони мріють про Перемогу України і мирне дитинство», – розповіла Віра Шварцкоп, волонтерка та організаторка проєкту. Волинянка особисто доправляла експозицію та презентували її відкриття разом із спілкою українських студентів у Литві.
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво

Місце для виставки обрали також символічне – українську Церкву Святої Трійці, збудовану ще у 16 столітті князем Костянтином Острозьким, яка знаходиться у самісінькому серці Литви, Вільнюсі. Експонати будуть презентуватись до 20 лютого.
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво

До слова, участь в офіційному відкритті української виставки взяв віце-спікер Сеймасу Литовської Республіки Паулюс Саударгас та радник з політичних питань, заступник Посла України у Литві Віктор Гамоцький. Паулюс Саударгас передав у подарунок рожищенським дітям національний литовський торт, виконаний у кольорах прапорів Литви і України.
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво
Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво

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Теги: виставка, Волинь
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