Маленькі волиняни перетворили метал смерті на мистецтво

У Вільнюсі відбулосьдитячих малюнків на уламках ракет. Діти Волині перетворили метал руйнації та смерті на символи незламності і перемоги.Про це інформує у фейсбуці Волинська ОВА.«Металевий відблиск» – таку назву має виставка робіт української молоді, дітей з Рожищенської територіальної громади нашої області. Яскравими фарбами життя вони розмалювали більше 150 уламків зброї, що була випущена державою-терористом по мирних районах Харкова, Запоріжжя та Донеччини. Знешкоджений метал та інші предмети передали дітям військові та волонтери.«Українські діти хочуть донести всьому світу, що вони живі, вони борються, живуть, творять і розвиваються в країні, де йде війна і вони мріють про Перемогу України і мирне дитинство», – розповіла, волонтерка та організаторка проєкту. Волинянка особисто доправляла експозицію та презентували її відкриття разом із спілкою українських студентів у Литві.Місце для виставки обрали також символічне – українську Церкву Святої Трійці, збудовану ще у 16 столітті князем, яка знаходиться у самісінькому серці Литви, Вільнюсі. Експонати будуть презентуватись до 20 лютого.До слова, участь в офіційному відкритті української виставки взяв віце-спікер Сеймасу Литовської Республікита радник з політичних питань, заступник Посла України у Литві. Паулюс Саударгас передав у подарунок рожищенським дітям національний литовський торт, виконаний у кольорах прапорів Литви і України.